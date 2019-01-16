Uludağ'da telesiyej arızası, mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı (2) Yeniden

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ\'da, telesiyej arızası nedeniyle 11 tatilci mahsur kaldı. Kar fırtınası ve sisin etkili olduğu bölgede eksi 15 derecede mahsur kalan tatilciler, ekiplerin yoğun çabası sonucu 1.5 saatte kurtarıldı. Panik ve korkunun yanısıra, soğuk hava ile mücadele eden tatilcilerden 2\'si tedbiren Uludağ\'daki 112 komuta Merkezi\'ne götürülürken, diğer kişilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Uludağ İkinci Oteller Bölgesi\'nde Faaliyet Gösteren bin 800 metre uzunluğundaki telesiyejde saat 18.00 sıralarında arıza meydana geldi. 6 telesiyejin durması üzerine 11 kişi metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Panik ve korku yaşayarak mahsur kalanlardan bazıları gözyaşlarına boğulurken, işletmenin sahipleri hemen jandarmaya haber verdi. Harekete geçen Jandarma Arama ve Kurtarma ile sağlık ekipleri, hava sıcaklığının eksi 15 derecede olduğu ayrıca kar fırtınası ve sisin hakim olduğu bölgeye güçlükle ulaşabildi.

Bölgeye gelen ekipler soğuk nedeniyle mahsur kalanların olumsuzluk yaşamaması için zamana karşı mücadele etti. Çoğunluğu genç olduğu belirtilen 11 kişi, telesiyejin el yardımıyla zirvedeki son durağa çekilmesiyle kurtarıldı. 11 tatilci vakit geçmeden burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. 2 kişi tedbir amaçlı Uludağ\'da bulunan 112 Komuta Merkezi\'ne götürülürken, 9 kişinin ise üşüdükleri ancak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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