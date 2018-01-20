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Uludağ'da sömestir yoğunluğu: Uzun kuyruklar oluştu (2)

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BEYAZ Cennet Uludağ, sömestr tatilinin başlamasıyla tatilci akınına uğradı

20 Ocak 2018 17:33

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BEYAZ Cennet Uludağ, sömestr tatilinin başlamasıyla tatilci akınına uğradı. Yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu. 
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ\'da sömestr tatili hareketliliği yaşanıyor. Okullların tatile girmesi ve hafta sonu olmasıyla birlikte çocuklarını alan vatandaşlar Uludağ\'a akın etti. Yerli ve yabancı binlerce turist  pistleri doldurdu. Pistlerde kayak ve snowboard yaprak vakit geçiren tatilciler Uludağ\'ın tadını çıkartıyor. Pistlerin en renklisi ise acemi kayakçılar oldu. Düşen ve birbirleriyle çarpışan acemi kayakçılar neşeli görüntüler sergiledi. Telsiyej ve teleskide uzun kuyruklar oluştu. Kar kalınlığının 130 santimetre olarak ölçüldüğu Uludağ\'da güneşli hava olması tatilcileri mutlu etti. 

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