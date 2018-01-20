Uludağ'da sömestir yoğunluğu: Uzun kuyruklar oluştu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- KIŞ turizminin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ\'da, sömestir tatilinin başlaması ile yoğunluk başladı. Milli Parklar girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Beyaz Cennet Uludağ\'a tatilci akını yaşanıyor. Dün başlayan sömestir tatili ile hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Uludağ\'a akın etti. Tatilciler, Teleferik\'in hava şartları nedeni ile çalışmamasıyla yolculuk için özel araçlarını ve toplu taşımayı tercih etti. Bu nedenle Milli Parklar girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

JANDARMA ÖNLEMLERİ ARTTIRDI

Milli Park gişelerinden geçen tatilciler, Uludağ Jandarma Ekipleri tarafından durduruluyor. Araçlarda arama yapan ekipler vatandaşların da GBT sorgularını yapıyor. Kar lastiği olmayan araçlar Yiğitali Jandarma Karakolu önünden geri çevriliyor. Milli Parklar girişinde ise ekipler, kar lastiği kontrolu yapıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, paletli araçları ve kar motorları ile olası bir yaralanma ya da kaybolma olayına karşı hazır bekliyor. Toplam 5 bin yatak kapasiteli Uludağ\'da 30\'a yakın otel ve sosyal tesis bulunuyor

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