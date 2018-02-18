Uludağ'da poşetli kayak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en gözde kıy turizm merkezi Uludağ\'da özellikle hafta sonları günübirlik gelen tatilciler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Araçlarına park edecek yer bulmakta zorlanan tatilcilerden bazılarının ise çöp poşetleriyle kaydığı görülüyor.

Türkiye\'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ\'da cumartesi ve pazar günleri, günübirlik olarak gelen tatilciler, yoğunluğa neden oluyor. Tatilciler, özel araçlarının yanı sıra, düzenlenen turlar ya da teleferikle, \'beyaz cennet\'in yolunu tutuyor. Hafta sonları yaşanan yoğunluk nedeniyle tatilciler, araçlarını park edecek yer bulmakta zorluk çekiyor. Hafta sonu artan ziyaretçi sayısı nedeniyle tuvaletlerin de ihtiyacı karşılamadığı öne sürülüyor. Günübirlik tatilcilerden bazılarının ise yanlarında getirdikleri çöp poşetlerinin üzerlerine oturarak kaymaları dikkat çekiyor.

Güney Marmara Otelciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren, bazen istenmeyen görüntülerin de ortaya çıktığını belirterek, özellikle kayak pistlerinde selfie çekilmesi ve et mangal yapılmasının Uludağ\'ın imajına zarar verdiğini söyledi.

Geçen yıl çoğunluğu günübirlikçi olmak üzere 2 milyon kişinin geldiği 5 bin yatak kapasiteli Uludağ\'da 30\'a yakın otel, misafirhane ve işletme bulunuyor.



FOTOĞRAFLI