Uludağ'da otobüs takla attı, ölü ve yaralılar var

Uludağ’da Bursa şehir merkezine giden yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce yaptırılan Odunluk Köyü ile Alacahırka arasındaki bağlantıyı sağlayan Uludağ Yolu'nda meydana geldi. Bir şirketin Uludağ'da düzenlediği piknikten dönenleri taşıyan 16 S 8383 plakalı otobüs, iniş yolunda virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Radikal’de yer alan habere göre, kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Kaza haberinin alınması üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazanın bulunduğu bölge savaş alanına dönerken, yaralılar yola taşınarak ambulanslara alındı. Aynı bölgede 28 Ağustos Perşembe günü meydana gelen kazada Orhaneli Belediyesi'ne ait midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralanmıştı.