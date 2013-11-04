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Yaşam

Uludağ'da orman yangını!

Uludağ'da önce örtü yangını olarak başlayan alevler çam ağaçlarına sıçradı. Rüzgarın etkisini arttırması ekiplerin işini güçleştiriyor

04 Kasım 2013 07:36

Kış turizminin önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da, akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı. Dumandan etkilenen 1 kişi hastanelik oldu.

Milli Parklar içinde yer alan Sarıalan ile merkez Osmangazi ilçesine bağlı Süleymaniye köyü arasındaki ormanlık bölgede henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın hala devam ediyor.

Ulaşım sıkıntısı nedeniyle ekipler yangına Sarıalan'dan patika yolu kullanarak müdahale etmeye çalışıyor.

 

10 hektarlık zarar gördü

 

Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coşkun, "Yangın devam ediyor. Rüzgar çıktığından sıkıntı yaşıyoruz. Sarp kayalık arazi olduğundan ulaşımda zorlanıyoruz. Yol yok. Kadıyayla tarafından ekipler alevlerin önünü kesmeye çalışıyor. Rüzgar var. 10 arazözümüz var. Sürekli de bu sayı artıyor. Ancak makineler yangın alanına ulaşamıyor. Hortumlarla alevlere ulaşmaya çalışıyoruz. 10 hektar kadar alan yangında zarar gördü" dedi.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan NAK Arama Kurtarma ekibinden Bülent Suayiş da yangının başladığı noktaya 9 kişilik ekiple indiklerini belirterek, ''Ama buradan müdahale çok zor gözüküyor. Rüzgar üstümüze geliyordu. Boğulma riski vardı. Ekibi şu anda Sarıalan'a geri çıkardık. Dumandan bir kişi etkilendi. Kendisi hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

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