-ULUDAĞ'DA MAHSUR KALAN KİŞİLERE ULAŞILDI BURSA (A.A) - 19.12.2010 - Bursa'da, tırmandıkları Uludağ'da yönlerini kaybederek mahsur kalan kişilere ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, sabaha karşı jandarmayı arayan ve yönlerini kaybettiklerini belirterek yardım talebinde bulunan 33 kişi, sivil savunma ve jandarma ekipleri tarafından bulundu. Mahsur kaldıkları Maden Bölgesi'nde korktukları için kapısını kırarak girdikleri bir telesiyej binasına sığınan 33 kişinin, ekipler tarafından bulunarak Oteller Bölgesi'ne indirilmeye başlandığı bildirildi.