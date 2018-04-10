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Uludağ'da kaybolan genç, 20 saat sonra bulundu (2)

'ATEŞ YAKIP ISINDIM, DEREDEN SU İÇTİM' Uludağ Kirazlıyayla bölgesinde ormanlık alanda doğa yürüyüşü yaparken kaybolan ve 20 saat sonra Maksem Mahallesi İvazpaşa Meydanı’na inen Hasan Can Altan, geceyi dağda geçirdiğini, gün aydınlanınca şehre inmek üzere

10 Nisan 2018 14:42

\'ATEŞ YAKIP ISINDIM, DEREDEN SU İÇTİM\'
Uludağ Kirazlıyayla bölgesinde ormanlık alanda doğa yürüyüşü yaparken kaybolan ve 20 saat sonra Maksem Mahallesi İvazpaşa Meydanı’na inen Hasan Can Altan, geceyi dağda geçirdiğini, gün aydınlanınca şehre inmek üzere yürümeye başladığını anlattı. Altan, “Geceyi dere kenarında ateş yakıp ısınarak geçirdim. Sadece dereden su içebildim. Herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadım. Gün aydınlanınca yola çıktım. İlk gördüğüm yerleşim alanında telefonla aileme haber verdim. Beni aramaya çıkan herkese çok teşekkür ederim” dedi. 

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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