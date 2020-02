Uludağ'da kaybolan genç 20 saat sonra bulundu

Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ (BURSA),(DHA)- ULUDAĞ\'da dün ailesi ile gittiği piknikte doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Hasan Can Altan (22), bulundu.

Uludağ\'ın Kirazlıyayla bölgesinde saat 12.30\'da ailesiyle birlikte pikniğe giden Hasan Can Altan, saat 14.00 sıralarında yürüyüş yapmak üzere ormanlık alana doğru gitti. Uzun süre dönmeyen Altan, daha sonra ailesini telefonla arayarak kaybolduğunu söyledi. Ailenin, bulundukları bölgeyi tarif etmelerine rağmen piknik alanına gelemeyen Altan ile telefon irtibatı da kesildi. Altan\'ın telefonunun kapanması üzerine endişelenen aile, jandarmaya haber verdi. Kısa süre sonra bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK ve BAKUT\'tan oluşan 100 kişilik ekip sevk edildi.

Gece saat 03.00 sıralarında arama çalışmalarına ara veren ekipler sabah saatlerinde tekrar çalışmalara başlarken, kayıp Hasan Can Altan\'ın saat 10.00 sıralarında dağ eteğindeki Maksem Mahallesi\'ne indiği ve ailesini sabit telefondan arayarak sağ olduğunu ve kente indiğini bildirdi.



FOTOĞRAFLI