Uludağ'da kaybolan 5 dağcı 5 saatte bulundu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yoğun sis ve tipi nedeniyle yönlerini kaybedip, kaybolan amatör 5 dağcı, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Dağcılar yedek elbiselerini yakarak ısındıklarını söyledi.

Dün saat 17.00 sıralarında Uludağ'a çıkan 5 amatör dağcı, kent merkezine yaya olarak dönüşte, yoğun sis ve tipi nedeniyle yollarını kaybetti. Dağcılar, hava sıcaklığının eksi 15 derece düştüğü, kar kalınlığının yer yer 90 santimetreye ulaştığı bölgede kaybolunca, telefonla jandarmayı arayıp, yardım istedi. Telefonla koordinatlarını yollayan dağcıların Sarıalan mevkiinde olduklarını saptayan ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma, AKUT ve Bursa Arama Kurtarma'dan (BAKUT) oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, saat 22.30 sıralarında Karayollarına ait iş makinelerinin öncülüğünde, kar motorları ve paletli araçlarla bölgeye hareket etti.

Tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yoğun bir çaba sonucu yaklaşık 5 saat sonra dağcılara ulaştı. Yanlarındaki kıyafetleri yakarak ısındıklarını belirten dağcılardan Tufan Tombul (36) Mustafa Fıçıcı(36), Doğan Güz(36) ve Erşan Şentürk (38) yürüyerek ambulansa gelirken, fenalaşan Mehmet Ali Şiman (36) ise sedye ile taşındı.

Dağcılardan Doğan Güz, "Allah ekiplerden razı olsun. Kurtarma ekiplerini görünce çok sevindik. Yoğun sis ve kar yağışı vardı. Isınmak için yanımızdaki yedek kıyafetlerimizi yaktık" diye konuştu.

Sağlık kontolü için Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülen 5 kişini durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)