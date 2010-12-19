Uludağ'da kaybolan 33 dağcıya ulaşıldı

T24 - Bursa'da, tırmandıkları Uludağ'da yönlerini kaybederek mahsur kalan 33 amatör dağcıya ulaşıldı.Alınan bilgiye göre, sabaha karşı jandarmayı arayan ve yönlerini kaybettiklerini belirterek yardım talebinde bulunan 33 kişi, sivil savunma ve jandarma ekipleri tarafından bulundu. Mahsur kaldıkları Maden Bölgesi'nde korktukları için kapısını kırarak girdikleri bir telesiyej binasına sığınan 33 kişinin, ekipler tarafından bulunarak Oteller Bölgesi'ne indirilmeye başlandığı bildirildi.





Bursa Uludağ'da kamp yapan 30 kişilik bir dağcı grubu sabah, yoğun kar yağışı nedeniyle yolunu kaybetti.

Bursa Uludağ Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma ekiplerinin 33 dağcıya ulaştığı, dağcıların yaya olarak jandarma nezaretinde oteller bölgesine götürüldükleri bildirildi.

Bu arada meteoroloji istasyonundan alınan bilgiye göre, Uludağ'da kar kalınlığı 85 santimetre ve hafif şekilde kar yağışı sürüyor.

Hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu bölgede, görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü bildirildi.



