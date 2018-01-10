Uludağ'da kar kalınlığı geçen yıla oranla düştü

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Uludağ\'da kar kalınlığı geçen yıllara oranla oldukça düşük seviyede ölçüldü. 2017 yılının Ocak ayında 3 metreye ulaşan kar kalınlığı, bu yıl Ocak ayının başlarında ortalama 80 santimetre olarak ölçülüyor.

Yılbaşının ardından kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ\'da günübirlik ziyaretçi yoğunluğu azaldı. Otellerin haftaiçi doluluk oranları ortalama yüzde 80 olurken haftasonu için ise rezarvasyonlar günler öncesinden tükendi. Bu arada iklim değişikliklerinden etkilenen Uludağ\'da 2017 yılının Ocak ayında 3 metreyi bulan kar kalınlığı bu yıl Ocak ayının başlarında ortalama 80 santimetre olarak ölçülüyor.

Kar yağışının geçen yıla oranla düştüğünü ancak bu durumun amatör kayakçılar için daha iyi olduğunu söyleyen amatör kayakçı Gizem Arslan, \"Geçen sene de bu zamanlarda gelmiştik, hava şartları daha sertti, daha soğuktu, kar yağışı çok daha fazlaydı, hatta göz gözü görmüyordu. Kayarken çok zorlanıyorduk, ama bu sene benim gibi amatörler için hava koşulları çok daha iyi\" dedi.

\'BİRAZ DAHA İNCELİRSE ÇİMLERİ GÖRECEĞİZ\'

Uludağ\'daki hava koşullarını değerlendiren Gizem Tankaya ise, \"Uzun zamandır Uludağ gelip gidiyorum, kışlarımızı genelde Uludağ\'da geçiriyoruz. Kayak yapmaktan çok hoşlanıyorum. Geçen sene yolda gelirken bile ciddi kar yağışı ile karşılaşmıştık. Bu sene karın bu kadar az olması bizi şok etti. Kar yağışının az oluşu pistleri de etkilemiş. Pistlerdeki kar kalınlığı çok incelmiş, biraz daha azalırsa çimleri görebileceğiz\" şeklinde konuştu.

\'KAYAKSEVER İÇİN KAR KALINLIĞININ ÖNEMİ YOK\'

Kar kalınlığının azalmasının kayak pistlerini etkilemediğini söyleyen kayak öğretmeni Coşkun Eryıldırım ise, \"Ben 30 yıldır Uludağ\'da kayak öğretmenliği yapıyorum. Uludağ\'da geçen yıl daha fazla kar vardı, ama bu yıl da iyi. Pistler kaymaya uygun. Kayakseverler için karın az ya da çok olması önemli değil, kayılabilecek düzeyde olması yeterli ve şu anda pistimiz gayet kayılabilecek düzeyde\" dedi.

KORSAN KAYAK HOCALARI

Ayrıca kayak yapmak için Uludağ\'a gelen ziyaretçileri de korsan kayak hocalarına karşı uyaran Eryıldırım, \"Pistlerde üniformalı kayak öğretmenleri var. Ziyaretçiler onlardan ders alsınlar. Tıpkı kaset sektöründeki gibi burada da korsan hocalar var. Ebeveynler çocuklarına sahip çıkacak kişileri dikkatli seçmeliler\" diye konuştu.



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