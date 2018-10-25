Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin önemli kayak merkezlerinden Bursa Uludağ, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 20 santime ulaşırken, zincirsiz araçların zirveye çıkmasına izin verilmedi.

Bursa\'da, 2 bin 543 rakımlı Uludağ\'da, gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde yağan kar ile birlikte milli park, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. Araçlarında kar lastiği ve zincir bulunmayan sürücüler yolda kaldı. Jandarma ekipleri, 18\'inci kilometredeki milli park gişelerinden itibaren araçların zincirsiz geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri, Uludağ yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışma başlatarak, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

DAĞ İLÇELERİNE DE KAR YAĞDI

Bursa merkezde yağmur etkili olurken, dağ ilçelerinde de sabah saatlerinden itibaren kar yağdı. Büyükorhan, Keles, Harmancık ve Orhaneli ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı, Büyükorhan ilçesinin özellikle Belpınar Dağları, Görecik Yaylası Dağları ve kırsal Mazlumlar Mahallesi\'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetre, ilçe merkezinde ise 2 santimetreye ulaştı.

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