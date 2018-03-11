T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uludağ'da hem kış hem bahar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, tatilciler, baharı ve kışı bir arada yaşadı

11 Mart 2018 15:19

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ\'da, tatilciler, baharı ve kışı bir arada yaşadı. Hafta sonu Uludağ’a günübirlik gelen tatilciler, hem kayak yaptı hem güneşin keyfini çıkardı. 
Tatilciler, \'beyaz cennet\' Uludağ\'a bu hafta sonu da akın etti. Birinci ve ikinci bölgedeki pistleri dolduran yüzlerce tatilci, kayak yaparak, hafta sonunun tadını çıkardı. Uludağ’a teleferikle araçlarıyla ya da özel turlarla gelenler, güneşli hafta sonunda, baharı ve kışı bir arada yaşadı. İşletmeciler, kar kalınlığının 145 santimetre olduğunu, özellikle hafta sonları yerli- yabancı tatilcilerin dağa akın ettiğini söyledi.
Yaşadıkları yerlerde bu kış kar görmediklerini belirten tatilciler, kar özlemini Uludağ’a gelerek, giderdiklerini ve zamanlarını kayakla geçirdiklerini söyledi. Bazı tatilciler ise birinci ve ikinci bölge arasında yürüyüş yaptı. Arap ülkelerinden gelen turistler ise bir işletmenin bahçesine yapılan kardan adamla hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilDHAUludağHaftaUludağa günübirlikBirinciUludağa teleferikleYaşadıklarıUludağaBazıArapFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24