Uludağ'da fiyatlar 4-5 yıl öncekine indi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'ın önceki yıllara göre yoğun karla kayakseverlere cazip ortam sunduğu ancak tatilcilerin ilgisini yeterince çekemediği bildirildi.



Uludağ Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Serdar Yazıcı, Uludağ'daki otel işletmecilerinin kötü bir sezon geçirdiğini belirtti.



Kurban Bayramı'nda bölgede kar olmamasının da etkisiyle birçok işletmenin açılmadığını, yılbaşında ise tatilin bir günle sınırlı kalması nedeniyle doluluk oranının yüzde 60-70 seviyesinde olduğunu kaydeden Yazıcı, Uludağ kar bakımından son yılların en güzel zamanını yaşamasına rağmen tatilcilerden yeterli talep gelmediğini ifade etti.



Serdar Yazıcı, küresel finansal krizin turizmi olumsuz etkilediğini belirterek, şunları söyledi:



"Ekonomik kriz nedeniyle, talebin yükselmesi için fiyatları 4-5 yıl öncesinin seviyesine çektik fakat yine de istediğimiz ilgiyi yakalayamadık. Ayrıca tur şirketleri 12 taksit ve bedava ulaşım olanağı sağladı. Normal şartlarda bunlar yapılmış olsa adım atılmazdı. Ayrıca, Uludağ'a gelenler, önceki yıllara göre konaklama süresini kısalttı. Eskiden en az 3 gece kalınırdı fakat bu yıl sadece tek gece kalanların sayısında büyük artış oldu. Karın kayak için çok elverişli olmasına rağmen hafta içi doluluk oranlarımız yüzde 50'ye ancak ulaşıyor."



Krizin Uludağ'a gelen Rus turistlerin niteliğini de değiştirdiğini belirten Yazıcı, "Rus turistler önceki yıllardan farklı olarak Bursa'ya ve Uludağ'a charter seferleriyle değil İstanbul aktarmalı geldi. Önceki yıllara yakın sayıda Rus turisti ağırladık fakat onlar da önceki yıllara göre daha az harcama ve alışveriş yapıyor" diye konuştu.



Serdar Yazıcı, sömestr tatilinin ilk haftası için rezervasyonların iyi durumda olduğunu ancak ikinci haftası için henüz fazla talep gelmediğini ifade ederek, "Eskiden bir yıl öncesinden önümüzü görebiliyorduk ama şimdi ne olacağını bilemiyoruz. Herkes daha cazip fiyatlar için son gün satışlarını bekliyor" dedi.



Sömestir tatilinde otellerin tamamıyla dolmasını beklediklerini kaydeden Yazıcı, "Bu bile sezonu karla kapatmamıza yetmeyecek. Yüzde 100 doluluk oranıyla bile işletmecilerin yüzünün gülme şansı yok. Otel işletmecileri sezonu olabildiğince az zararla kapatmak için uğraşıyor, zararın neresinden dönsek kardır diye bakıyor" diye konuştu.



