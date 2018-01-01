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Uludağ'da eksi 14 derecede yeni yıla girdiler

Enver Fatih TIKIR- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da ziyaretçiler yeni yıla coşkuyla girdi

01 Ocak 2018 03:58

Enver Fatih TIKIR- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ\'da ziyaretçiler yeni yıla coşkuyla girdi. Sarıalan Ormanlar Köşkü mevkiinde düzenlenen partide yeniyıl geri sayımı eksi 14 derecede, 83 santimetre karın üzerinde danslarla yapıldı.
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ, yeni yıla büyük bir coşkuyla girdi. Geri sayım başladığında ise otellerde ve açık alanlarda coşku doruğa çıktı. Bir otelde konser veren Şehnaz Sam hareketli şarkılarıyla hayranlarını mest etti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde hep bir ağızdan 10’dan geriye sayan otel misafirleri yeni yıla danslar eşliğinde birbirlerine sarılıp tebrik ederek girdi. Yeni yıla açık alan partilerinde giren Uludağ ziyaretçileri ise Ormanlar Köşkünde yapılan yılbaşı partisine katıldı. Hava sıcaklığının eksi 14 derece olduğu ve 83 santimetrelik kar kalınlığına rağman partiye katılanlar danslar ve havai fişek gösterileri ile beraber geri sayım yaptı. Yeniyıl\'ın coşkusu otel programlarında ve açık alanlarda gecenin ilerleyen saatleri boyunca devam etti. 

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