Uludağ'da donmak üzere olan sokak hayvanları kurtarıldı

İsmail AKGÜL/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Osmangazi Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu Uludağ\'da yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için yol kenarlarına mama bıraktı. Ekipler, donmak üzere olan 27 yavru köpekle birlikte bölgedeki yaralı ve hasta hayvanları da toplayarak, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi\'ne getirdi.

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ\'daki sokak hayvanları için harekete geçti. Şiddetli soğuğun etkili olması nedeniyle belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Uludağ yolunun çeşitli noktalarına kuru mama bıraktı. Oteller bölgesine kadar çıkan ekipler, yol boyunca karşılaştıkları bütün köpeklere iç ve dış parazite karşı etkili ilaçlardan verdi. Sosislerin içine yerleştirilen ilaçlar, köpekleri uyuz etkenlerine, pire, kene gibi dış parazitlere ve şerit ile kelebek gibi iç parazitlere karşı koruyarak sağlıklı yaşam sürmelerini sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolundaki aç kalan hayvanlara yiyecek dağıtma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki yaralı ve hasta olan hayvanları da toplayarak tedavilerinin yapılması için Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi’ne getirdi. Aşıları, bakımları ve kısırlaştırmaları yapılacak olan hayvanlar tekrar doğaya bırakılacak. Ekipler, ayrıca kış dönemindeki zorlu hava şartlarında hayatlarını sürdüremeyecek olan 27 yavru köpeği de barınağa getirdi. Donmak üzere olan yavru köpekler kış aylarını barınakta geçirecek ve havaların iyileşmesiyle de tekrar doğal yaşamlarına geri bırakılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kış mevsimine sahipsiz hayvanların sağlıklı yaşam sürmesi ve aç kalmamaları için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, \"Dünyamızdaki bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun farkındayız. Ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerinin korunması için çalışıyoruz. Sahipsiz köpekleri hastalıklardan korumak adına ekiplerimiz ilaçlama yaptı. Ayrıca belli noktalara yemler bırakıldı. Belediyemizce yol boyunca yerleştirilmiş olan güneş enerjisi ile çalışan ‘yemmatik’lerimizin kontrolleri ve yem takviyesi yapıldı\" dedi.

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