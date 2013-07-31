Uludağ'da ağaç kesimi mahkeme kararıyla durduldu

Uludağ Milli Parkı'nda teleferik hattını uzatmak için yaklaşık 4 bin ağaç kesilmişti. Doğader ve Bursa Barosu, ağaçların kesimine karşı dava açmıştı.

Bianet'ten Nilay Vardar'ın haberine göre, Bursa 2. İdare Mahkemesi, bugün yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Belediye, lodostan etkilenmemesi için yeni teleferiğin alçaktan geçirileceğini bu yüzden ağaçların kesildiğini söylemişti.

Doğader ise daha önce kendilerine teleferiğin yüksek direklerden geçirileceği ve ağaç kesiminin söz konusu olmayacağının söylendiğini belirtmişti.

Teleferik hattı 8 bin 500 metreye yükseltildi

Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ, aynı zamanda Marmara'nın en yüksek dağı.

1961'de milli park ilan edilen yaklaşık 12 bin hektarlık alanda iki yıl sonra da merkezden Sarıalan'a kadar giden Türkiye'nin ilk teleferiği hizmete girdi.

Teleferiğin değiştirilmesi ilk kez 2006'da "yeni teleferik projesi" adı altında, milli parka iki otel de öngören bir proje ile gündeme geldi. Ancak sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarının itirazları sonucu proje rafa kalktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi projeyi bu yıl yeniden gündeme getirdi ve ihalesi yapıldı.

4 bin 817 metre uzunluğundaki eski teleferik yerine rüzgara karşı dayanıklı yeni bir teleferik ve oteller bölgesi olan 2. bölgeye bir istasyon daha eklenerek hat uzatıldı.

İşte mevcut hattı 8 bin 500 metre uzunluğa çıkaracak bu hat için de hepsi çam olan 4 bine yakın ağaç kesildi.