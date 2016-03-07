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Çevre

Uludağ'da aç kalan ayı ailesi, çöp konteynerlerini devirip yiyecek aradı

Anne ayı ve iki yavrusu, et-mangal restoranlarının yoğun olduğu bölgedeki çöplerden karnını doyurdu

07 Mart 2016 16:10

Uludağ'da Oteller Bölgesi'ne iki kilometre uzaklıktaki Çobankaya Mevkisi'nde aç kalan ayı ailesi gece çöp karıştırmaya geldi. Anne ayı ve iki yavrusu, et-mangal restoranlarının yoğun olduğu bölgedeki çöplerden karnını doyurdu.

Radikal'de yer alan habere göre; Uludağ ormanlarında yaşayan ayılar, yiyecek bulmakta güçlük çekip aç kalınca günübirlikçilerin ve et- mangal restoranlarının atıklarının bulunduğu çöp konteynerlerini devirip yiyecek aradı.
 

Olay, Oteller Bölgesi’ne iki kilometre uzaklıktaki Çobankaya Mevkisi’nde meydana geldi. Anne ayı ve iki yavrusu, et-mangal restoranları ve günübirlikçilerin piknik sonrası atıklarının konulduğu Osmangazi Belediyesi’ne ait çöp konteynerlerini devirip yiyecek aradı.

Restoranlardan 25 metre kadar uzakta ve binaların ışıklarının yanmasına rağmen konteynerleri devirerek atıklarla beslenen ayılar, daha sonra yine ormanlık alana döndü. Ayıların çöplerde yiyecek araması, olayı görenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

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