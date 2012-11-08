Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Uludağ'da mevsimin ilk karı yağarken, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına etkili oluyor. Antalya'da sel ve taşkın uyarısı yapıldı.

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ın yüksek kesimleri ile oteller bölgesine mevsimin ilk karı düştü.

Uludağ'da, sabah saatlerinde başlayan yağışın, devam ettiği bildirildi.

Oteller bölgesinde sıcaklık, saat 09.00 itibarıyla sıfır derece olarak ölçüldü.



Gökçeada seferleri iptal



Çanakkale'de, fırtına yüzünden Kabatepe ile Gökçeada arasındaki saat 10.00 ile Gökçeada ve Kabatepe arasında saat 12.00'de yapılacak arabalı vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.

Yetkililer, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını bildirdi.



Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına



Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise saatteki hızı zaman zaman 55 kilometreye kadar ulaşan fırtınanın, Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olduğunu, öğleden sonra hızının artmasının beklendiğini belirttiler.



Antalya'da sel ve taşkınlara dikkat!



Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Necip Duman, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın gün boyunca etkili olacağını vurguladı.

Yağışlı havanın il merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili olacağını ifade eden Duman, ''Sabah saatlerinde başlayan yağmur gün içinde şiddetini artıracak. Vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı duyarlı olmalı. Sel ve taşkın riski yarın sabaha kadar sürecek'' dedi.

Kent merkezinde bugün metrekareye 50-60 kilogram yağış düşmesini beklediklerini dile getiren Duman, kuvvetli yağış anında rüzgar hızının saatte 60-70 kilometreye kadar çıkacağını kaydetti.