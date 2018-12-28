Uludağ yılbaşına hazır

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - KAYAK ve kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ\'da pek çok otelde yılbaşı gecesi için boş yer kalmadı. Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu Uludağ\'da yoğun talep nedeni ile teleferik gece 02.00\'a kadar hizmet verecek.

Otel ve misafirhanelerinde 8 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunan Uludağ\'da, yılbaşına günler kala hazırlıklarda neredeyse sona gelindi. Uludağ\'da gelenek haline gelen yılbaşı kutlamaları için misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen oteller yılbaşına özel 3-4 günlük paket programlar hazırladı. Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu Uludağ\'da yılbaşına kadar kar yağışının sürmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün açıkladığı verilere göre 31 Aralık günü Uludağ\'da en düşük hava sıcaklığı eksi 8 derece olarak ölçülecek.

REZERVASYONLAR TÜKENDİ

Doluluğun pek çok otelde yüzde 100\'e ulaştığı Uludağ\'da yılbaşı gecesi programlarıyla ilgili bilgiler veren Beceren Otel İşletmecisi Mehmet Haluk Beceren, \"Yılbaşı için bizim otelimizde de diğer otellerde de rezervasyonlar tamamen dolmuş durumda. Bugün kar yağışı devam ediyor haliyle pistlerin durumu çok iyi. Misafirlerimiz yeni yılı çok güzel bir kar ve hava durumu ile karşılayacak. Programlar otelden otele değişiklik göstermekle birlikte genelde 3-4 günlük paketlerden oluşuyor. Yılbaşı ve sömestr tatili haricinde bu programlar geçerli olmuyor\" dedi.

TERCİH VATANDAŞIN

Her otelin farklı programlar hazırladığını belirten Beceren, \"Bazı otellerimizde canlı performans ve çeşitli aktiviteler var. Ziyaretçiler tercihlerine göre yılbaşı akşamında vakit geçirip eğlenebiliyorlar. Uludağ\'da yılbaşı geceleri saat 12.00\'dan sonra insanlar dışarı çıkıp yürüyüş yapıyorlar ya da gece kulüplerinde eğlenceye devam ediyorlar. Herkesi, özellikle de kayakseverleri Uludağ\'a bekliyoruz. Gelsinler, doya doya eğlensinler, kayak yapsınlar\" dedi.

TELEFERİĞİN YILBAŞI MESAİSİ

176 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun hattına sahip Bursa Teleferik, yılbaşına Uludağ\'da girmek isteyenler için 31 Aralık gecesi saat 02:00\'a kadar hizmet verecek. Teleferik ile Uludağ\'a çıkmak isteyen vatandaşlar, tam bilet için gidiş geliş 38 lira, öğrenci bileti için ise gidiş geliş 27 lira ödeyecek.



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