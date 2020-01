Uludağ yeni yılı karşılamaya hazır

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE’nin en önemli kış turizm merkezi Uludağ\'da yılbaşı hazırlıkları sürüyor. 2018 yılını zirvede karşılamak isteyenler, yılbaşı gecesi kişi başına 500- 1200 lira arasında konaklama ücreti ödeyecek. Yılbaşı balosu da bu ücrete dahil. Bazı otellerde yılbaşı gecesi rezervasyonları şimdiden yüzde 100’ü buldu.

Kış sezonunda kayak severlerin büyük ilgi gösterdiği Uludağ\'da yılbaşı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Oteller 2-3 günlük paket programlar hazırladı, ayrıca sadece yılbaşı gecesi için rezervasyon yaptırmak da mümkün. 2\'nci Oteller Bölgesi\'nde bulunan Ağaoğlu My Mountain Otel\'in Müdürü Murat Pınarcı, sezonu açtıkları 17 Kasım\'dan beri hazırlıkları sürdürdüklerini, kayak sezonunun da geçen hafta başlamasıyla tatilcilerin gelmeye başladığını belirtti. Bu sezonun güzel geçtiğini ifade eden Pınarcı, şöyle dedi:

\"Otelimizde hafta sonları yüzde 100 doluluğa ulaşıyoruz. Hafta içleri de yaklaşık yüzde 40\'larda gidiyoruz. Yılbaşı hazırlıklarımız tamamen bitti sayılır. Rezervasyonlarımız bitti, yılbaşında otelimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı. Satışlarımızı kapattık. Tahmin ediyorum 10 güne kadar Uludağ\'daki diğer oteller de tamamen dolacaktır.\"

Yılbaşında Ağaoğlu My Mountain Otel\'inde kişi başı gecelik konaklamanın 870 lira olduğunu belirten Murat Pınarcı, \"Uludağ\'a gelecek misafirler 500 lira ile 870 lira arasında gecelik konaklayabilecekler. Yılbaşı gecesinde gala yemeğimizde ve eğlencemizde Şehnaz Sam sahne alacak\" diye konuştu. 8 Aralık itibariyle hizmete girdiklerini belirten Bof Otel Müdürü Ozan Yuvacı da hafta sonu yüzde 50 dolulukla hizmet verdiklerini söylerken, şu an için yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 75’e ulaştığını ifade etti. Rezervasyonların devam ettiğini, Aralık ayının geçen seneye göre daha da hareketli geçtiğini söyleyen Yuvacı, şöyle konuştu:

\"Otelimizde yılbaşı gecesi solistimiz Nilay Öncü, daha sonra da Koliva grubu sahne alacak. Misafirlerimize özel gala yemeğimiz de var. Yılbaşı üç farklı paket sunuyoruz. 3 gece konaklama yapanlar kişi başı 800 lira, iki gece konaklama yapanlar kişi başı 950 lira, sadece yılbaşı gecesi konaklama yapanlar ise kişi başı 1200 lira ücret ödeyecek.\"

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yılbaşı nedeniyle tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği kış turizminin önemli merkezlerinden 6 bin 500 yatak kapasiteli 30\'a yakın otel ve misafirhane ile kafeteryaların bulunduğu Uludağ’da güvenlik tedbirleri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından en üst düzeye çıkarılacak. Uludağ Milli Parkı gişelerinden itibaren trafik ve asayiş ekipleri bomba ve narkotik köpekleriyle zirveye gelen araç ve kişileri kontrol edecekler. Ayrıca zirvede İstihbarat ve Kaçakçılık ekipleri ile birlikte Özel Harekat Timleri her hangi bir olaya karşı teyakkuzda bekleyecekler. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri kaybolma ve mahsur kalma olaylarına karşı sabaha kadar göreve hazır bekleyecek.

FOTOĞRAFLI