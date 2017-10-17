Uludağ Üniversitesi’ne 4 minareli, 20 bin kişilik cami

BURSA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın son Bursa mitinginde yapılmasını istediği büyük cami, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü\'ne yapılıyor. Hafriyat çalışmalarının tamamlanıp, temel atma hazırlıklarının yapıldığı inşaat alanını inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, hayırseverlerin de katkısıyla kente dev bir eser kazandırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği referandumu öncesindeki Bursa ziyaretinde, Osmanlı Dönemi eseri olan tarihi camilerle dolu kente, bu döneme ait büyük bir eser bırakmak istediklerini ve Bursalıların toplanacağı büyük bir cami yapılmasını istemişti. Erdoğan’ın gündeme getirdiği büyük cami için en uygun yer, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü\'nde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebiyle 4 minareli yapılacak külliye şeklindeki caminin kubbe yüksekliği, 41,7 metre; minare yüksekliği ise 75,8 metre olacak. Cami, Bursa’nın her yerinden görülebilecek. Toplam 10 bin metrekarelik alana inşa edilecek cami, 6 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacak. Açık ve kapalı alanlarda aynı anda toplam 20 bin kişinin ibadet edebileceği külliye bünyesinde, bin 500 kişilik konferans salonu da yer alacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru ile birlikte külliye inşaatında incelemelerde bulundu. Bursa’ya böyle bir eserin kazandırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da son Bursa mitinginde bir talebi olduğunu hatırlatan Altepe, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nce başlatılan çalışmaların büyükşehir belediyesinin desteğiyle önemli bir mesafe aldığını hatırlattı. Kampüs içinde toplam 10 bin metrekare alana sahip cami alanında hafriyat çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Altepe, temel atma aşamasına gelindiğini söyledi. Başkan Altepe, Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay\'la hayırsever iş adamlarının katkılarıyla kısa sürede caminin Bursa’ya kazandırılacağını belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücedoğru da cami için devlet bütçesinden hiçbir harcama yapılmadığını, eserin büyükşehir belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle kente kazandırılacağını söyledi.



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