Uludağ Üniversitesi'nde Ata'ya andılar

BURSA,(DHA)- ULUDAĞ Üniversitesi, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 79\'uncu yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenledi. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Meydanı\'ndaki Atatürk anıtı önünde gerçekleştirilen törene yüzlerce akademisyen, personel ve öğrenci katıldı.

Saatler 09.05\'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla başlayan 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okumasıyla süren tören, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce’nin anıta çelenk bırakması ve saygı duruşu ile sona erdi. Koroner Bypass ameliyatı olan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın da istirahatli olmasına rağmen yer aldığı törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, akademisyenler, idari personel ve yüzlerce öğrenci hazır bulundu.



FOTOĞRAFLI