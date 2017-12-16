Uludağ Üniversitesi'nde 900'üncü böbrek nakli: Annesine böbreğini verdi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü Birimi 900\'üncü böbrek nakline ulaştı. 900\'üncü cerrahi müdahalede 23 yaşındaki Muhammed Karıksız 20 yıllık böbrek hastası annesine böbreğini bağışlayarak hayat verdi.

UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü Birimi 1989 yılından bu yana yapılan böbrek nakillerinde 900 başarılı böbrek nakli operasyon sayısına erişti. Yapılan 900\'üncü cerrahi müdahalede Muhammed Karıksız, 20 yıldan bu yana böbrek hastası olan ve hastalığın son aşamasına gelen annesi 42 yaşındaki Nermin Karıksız\'a 1 böbreğini bağışladı. Hastalık döneminde oğlundan böbrek almayı kabul etmeyen ancak, daha sonra ikna olan anne Karıksız, kendisiyle ilgilenen doktor, hemşire ve organ nakli birimine teşekkür etti. Karıksız, şöyle dedi:

\"Tam 20 yıldır böbrek hastasıyım, 5 yıldır tedavi görüyordum. Böbrek rahatsızlığı son günlerde ilerleyince oğlum bir böbreğini bana vermek istiyordu. Ama bunu kabul etmemiştim. Son aşamaya gelince çok rahatsızlandığımdan mecbur kalıp oğlumdan böbreği aldım. Şimdi sağlığım çok iyi. Üniversitede doktorlarımızdan bizimle ilgilen herkesten Allah razı olsun\" dedi. Bağışçı Muhammed Karıksız ise, \"Bu benim için oldukça kolay bir karardı fakat annem için oldukça zor oldu. Annem ilk başta kabul etmedi gelecekteki evlilik hayatımı, askerliğimi, iş hayatımı öne sürerek nakli reddetti. Daha sonra anlaştık, kabul etti ve ameliyatımız başarıyla geçti\" diye konuştu.

\"2018\'DE BİN BÖBREK NAKLİNİ HEDEFLİYORUZ\"

Nermin Karıksız\'ın tedavisi ile ilgilenen Nefroloji Uzmanı Dr. Abdulmecid Yıldız ise, nakil operasyonunun başlarıyla tamamlandığını söyledi. Dr. Yıldız, şöyle dedi:

\"Organ nakli büyük bir ekip işi, burada çok ciddi emekler söz konusu. Özellikle bölgemizdeki organ nakli koordinatörlerinin çok ciddi katkılarıyla beyin ölümü gerçekleşmesi ardından organlarını bağışlayan vericiler sayısında 1\'inci sıradayız. Bunu haklı bir gururla paylaşıyoruz. Bu çalışma bu ivme ile devam ediyor, en kısa sürede bin böbrek nakline ulaşacağımızı inanıyorum. Belki de önümüzdeki yıl bu günlerde bininci nakli burada konuşuyor olacağız en büyük temennimiz bu yönde.\"

\"BAĞIŞA ÖNCEDEN KARAR VERMELİYİZ\"

Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Böbrek Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Vuruşkan, halkı organ nakli konusunda duyarlı olmaya, kriz durumlarından önce organ nakline karar vermeye davet etti. Vuruşkan, şöyle dedi:

\"Bu bizim için gerçekten çok büyük mutluluk ve gurur kaynağı. 1989 yılında ilk defa bu çalışmalar hastanemizde başlamış ve gerçekleştirilmişti. O günden bugüne dek ekipler değişmekle birlikte sürekli gelişim göstermiş ilk yıllarda yıllık 4-5 olan nakil sayısı son günlerde yıllık 80\'i bulan rakamlara ulaşmış durumda. Ben de bu çalışmaların içinde yaklaşık 23 yıldır bulunuyorum. Nakil operasyonları büyük ekibin çalışmasıyla gerçekleşen operasyonlar. Hastaların hazırlanması, böbreklerin bulunduğu anda ekipler tarafından çıkartılması, bunların uygun şekilde taşınması, ameliyatların gerçekleşmesi ve hastaların bakımı gerçekten çok zorlu bir süreç. Böbrek bekleyen yaklaşık 1200 hastamız var. Bölgemizde diğer tüm merkezlerimizde birlikte yılda yaklaşık 250 böbrek nakli gerçekleştirebiliyoruz. Bu sayının en az 2 katına çıkması lazım ki organ bekleyen hastalarımızın hepsine hizmet verebilelim. O yüzden, aniden gelişen beyin ölümü bir kaza sonrasında veya beyin kanaması gibi olaylar sonrasında olayın duygusu ile bağış yapmak gerçekten çok zor bir şey. Bu kararı çok çok önceden düşünüp net bir sonuca bağlanmış olmak gerekiyor. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesi çok önemli. Bireylerin bunu aileleriyle ve çevresindeki insanlarla tartışmaları ve paylaşmaları gerekiyor.\"

Prof.Dr. Hakan Vuruşkan; 900. Böbrek naklinde Organ Nakli Koordinatörleri Sahriye Keskin, Ersin Elgin, Rafet Oflaz ve Kerem Selimoğlu\'na emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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