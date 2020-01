Uludağ Üniversitesi'nde 5 bin yabancı öğrenci öğrenim görüyor

Fuat KARS/BURSA, (DHA)- BURSA Uludağ Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Türkiye\'nin en iyi 10 üniversitesi arasında yer alabilmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Rektör Ulcay, üniversitelerinde eğitim gören yabancı öğrenci sayısının 500\'den 5 bine çıktığını, bu öğrencileri ise ülkelerinde yaptıkları sınav ile belirlediklerini kaydetti.

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, akademisyen kalitesinden fiziki ortamın iyileştirilmesine kadar her alanda projeler ürettiklerini, bunların da birçoğunu hayata geçirdiklerini söyledi. Rektör Ulcay, “Bilimsel ve akademik anlamda her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Hedefimiz, Türkiye\'nin en iyi 10 üniversitesi arasında yer alabilmek. Bu anlamda fiziki yapılar ve akademisyen kalitemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra başarılı öğrencilerin üniversitemize gelmesi için de daha önce yapılmamış projeleri hayata geçiriyoruz\" diye konuştu.

TÜM KITALARDAN ÖĞRENCİ VAR

Her geçen gün eğitimde kalite çıtasını daha yukarılara çıkardıklarını belirten Rektör Ulcay, böylelikle UÜ\'nün sadece Türk öğrencilerin değil yabancı öğrencilerin de tercihi olmaya başladığını belirtti. Rektör Yusuf Ulcay, \"Göreve geldiğimde yabancı öğrenci sayısı sadece 1500 idi. Bu sayı günümüzde 5 bine ulaştı. Biz yaklaşık 3 yıldır yabancı öğrencilerin üniversitemize gelmesi için proje üretiyoruz. Üniversitemizin tarihinde daha önce olmayan bir yöntem seçtik ve Yabancı Öğrenci Sınavı\'nı, Endenozya, Nijer, Ruanda, Ürdün, İran, Almanya, Azerbeycan ve Yunanistan gibi 10 ayrı ülkede yaptık. Sorular o ülkenin diline göre yöneltildi. Böylece öğrenci sayımızı 5 bine yükselttik. Suudi Arabistan, Somali, Fas, Sudan, Kenya, Moğolistan ve Hindistan gibi ülkeler de sınav için bizi çağırıyor. Bu öğrencilerin ise 704\'üne burs veriyoruz. Sonuçta, dünyanın 124 ülkesinden ve Antarktika hariç tüm kıtalarından öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Burada en iyi eğitimi veriyor ve ülkelerine ellerindeki Uludağ Üniversitesi diplomasıyla gönderiyoruz\" dedi.

HER YIL 500 ÖĞRENCİ TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Bursa\'ya eğitim görmek için gelen yabancı öğrencilere ilk önce üniversite bünyesinde kurulan UÜ Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nde (ULUTÖMER) Türkçe öğrettiklerini ve eğitimleri de Türkçe verdiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, ULUTÖMER\'in mevcut yerinin ise verilen eğitimin kalitesi açısından yetersiz kaldığına dikkat çekti. Rektör Ulcay, 2018 yılında yeni bir bina inşa edeceklerini ve yabancı öğrencilere burada eğitim vereceklerini vurguladı. Yeni binada bir de Bursa Evi\'nin bulunacağını kaydeden Rektör Ulcay, \"Yabancı öğrencilerimiz için üniversitemizin adına yaraşır güzel bir bina yapacağız. Burada öğrencilerimize tüm eğitim imkânlarını sunacağız. Ayrıca Türkçe öğrenecek bu öğrencilerimize Türk kültürünü de en iyi şekilde öğretmek istiyoruz. Bunun için de yeni binamızın yanına bir de Bursa Evi inşa edeceğiz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI