Uludağ Üniversitesi geyiklerine köpekler saldırdı: 3 geyik telef oldu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü\'nde bulunan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'na ait 100 hektarlık geyik yetiştirme alanına köpekler saldırdı. Sürü hâlinde gelip, 3 geyiği öldüren köpeklerle ilgili Bakanlık Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Bursa Uludağ Üniversitesi\'nde 2004 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kurulan ve yaklaşık 100 geyiği bünyesinde barındıran alana köpekler dadandı. Telle çevrili alanın zaman içerisinde deformasyona uğrayan alt betonlarını parçalayarak içeri giren köpekler, yaklaşık 1 haftada 3 geyiği parçaladı. Yakınlarda bulunan kişilerin çektiği görüntülerden yola çıkarak olay hakkında geniş çaplı araştırma ve tedbir çalışması başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu, hasar gören alanların tamirinin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bir ihmalin söz konusu olmadığına da dikkat çeken Terzioğlu, \"Geyik fabrikası olarak da bilinen alandayız. Yaklaşık 10 yıl gibi bir sürede korozyona uğrayan ve beton kalitesi düşük olan alanlarda köpeklerin geçişleri olmuş. Bugün sabah itibarıyla tekrar girdiklerini tespit ettik. Konuyla alakalı olarak bilgi sahibi ve yetkili arkadaşlarla beraber sahaya geldik. Önceliğimiz, bu hasar gören betonları tamir etmek olacak, kısa vadede bu sorunu çözeceğiz. Tabii burayla ilgili düzenleme çalışmalarımız bulunmaktaydı 2018 yılı yatırım programımızda bu beton kalitesi ile ilgili çalışmamıza yer vermiştik. Ama ani gelişen bu olay üzerine gerekli tedbirleri alacağız, önümüzdeki günlerde bu sorunu tamamen düzelteceğiz\" dedi.

İnceleme ve çalışmalar için gelen ekip, alandaki köpekleri yakalamak adına stratejik bölgelere kapanlar yerleştirdi. Bunun yanı sıra köpeklerin görülmesi hâlinde uyuşturularak yakalanabilmesi için de uyuşturucu tüfekleri hazırda bekletiliyor.

\'İÇGÜDÜSEL BİR SALDIRI\'

Konuyla ilgili çalışma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Sorumlu Veteriner Hekimi Gizem Somuncuoğlu ise bu saldırının içgüdüsel olduğunu belirtti. Köpeklerin sahadan çıkartılması için de çalışmalar yaptıklarını belirten Somuncuoğlu, \"Köpekler içgüdüsel olarak bu şekilde davranıyorlar. Kan ve ete karşı yakın oldukları için geyiklere saldırıyorlar. Yaptığımız incelemelerde gördüğümüz üzere, öldürülen geyiklerden bir miktar geyik eti yenilmiş, ancak tamamını yemeden ayrılmışlar. Sürü hâlinde geziyorlar, sayılarının 10-12 dolayında olduğunu düşünüyoruz\" diye konuştu.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, bölgedeki bazı kişiler, köpeklerin saldırı anını cep telefonu ile kaydetti. Kameralara, bir köpeğin öldürdüğü geyiğin etini yemesi yansırken, bir başka görüntüde ise saldırıda arka ayaklarını kaybeden bir geyiğin insanları görünce sakat olarak oradan uzaklaşmaya çalışması, bir süre sonra da tekrar yere yığılması yer alıyor.



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