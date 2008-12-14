Uludağ sezonu açılıyor

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ'da sezonun 20 Aralık'ta açılacağı bildirildi.



Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) İkinci başkanı ve birliğin Uludağ sorumlusu Haluk Beceren, henüz sezonu açamayan "Beyaz Cennet"in geçmiş yılların aksine bu Kurban Bayramı'nı sessiz geçirdiğini, bunun beklenen bir durum olduğunu kaydetti.



Kurban Bayramı'nın her yıl 10 gün önce kutlandığını, bu nedenle bu yıl bayramın Uludağ'da kar olmayan bir döneme denk geldiğini ifade eden Beceren, Uludağ'da kar yağışının genellikle 15 Aralık'tan sonra başladığını belirtti.



Beceren, "Bayramın ikinci günü dağa kar yağdı ancak yeterli seviyede değildi. Zaten yeterli olsa oteller açık olurdu. Uludağ'daki çoğu otel açık değil. Artık hava raporlarını 1 hafta, 10 gün önceden alabiliyoruz. Bayramda kar olmayacağını biliyorduk, bu nedenle de açmadık. Çünkü insanlar Uludağ'a kayak yapmaya geliyor" dedi.



Beceren, Hıristiyanların Noel tatilinin 24 Aralık'ta başlayacağını, bu tatilde tercih edilen mekanlardan birinin de Uludağ olduğunu dile getirerek, "Bu nedenle Uludağ'da sezonu 20 Aralıkta açacağız, 20'sine kadar da yağış bekliyoruz. Sezonu taze yağmış karla açacağımızı umut ediyoruz" dedi.



"Beyaz Cennet"teki otellerin Noel ve yılbaşı için rezervasyon almaya başladıklarını, bu dönem için şimdiden yüzde 60'lık doluluk oranına ulaşıldığını anlatan Beceren, kalan yüzde 40'lık bölümün de karın yağmasıyla dolmasını beklediklerini bildirdi.



Beceren, Uludağ'ın sezona Türkiye'yi de etkileyen ekonomik kriz nedeniyle endişeli başlayacağını belirterek, "Kriz her sektörü etkilediği gibi bizi de etkileyecektir. Sezon sıkıntılı geçecek. Türkiye'nin genel sıkıntısı bizi de muhakkak etkileyecektir. Ama biz krizlere alışığız, bunu da atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

