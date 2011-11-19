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Yaşam

Uludağ, sezona hazır BURSA (A.A)

19 Kasım 2011 15:51

-Uludağ, sezona hazır BURSA (A.A)- 19.11.2011 - Bursa Valisi Şahabettin Harput, ''Uludağ'a gelen yerli ve yabancı turistlere sorunsuz bir hizmetin verilmesinin en büyük hedefleri olduğunu söyledi. Harput, Uludağ'da yaklaşan kış sezonu öncesi, Çarşamba Valilik Binası'nda Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Özel İdare Genel Sekreteri Kemal Demirel, Osmangazi Kaymakamı Osman Taştan, emniyet, jandarma, kamu ve özel sektör temsilcileriyle toplantı yaptı. Harput, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası turizm camiasında ciddi bir ağırlığı ve saygınlığı olan Uludağ'ın, kendinden beklenen hizmetleri en iyi şekilde verebilmesi için gereken tedbirlerin alınacağını söyledi. Uludağ ile ilgili geçmiş yıllarda bazı sorunların gündeme geldiğini belirten Harput, ''Bu kış sezonunda sorunların yaşanmaması için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Uludağ'a gelen yerli ve yabancı turistlere sorunsuz bir hizmetin verilmesi en büyük hedefimiz. Amacımız gelecek misafirlerimizin Uludağ ve Bursa'dan mutlu bir şekilde ayrılması'' diye konuştu.

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