Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde ikinci gün (6)

ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ 2018 SONA ERDİ

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin finali, Stars Of Region Yarışması ile gerçekleştirildi. Google sponsorluğuyla gerçekleştirilen yarışmaya Amerika, Ortadoğu, Avrupa ve Afrika’dan katılım sağlandı.

Ali Sabancı, Bülent Hiçsönmez, Hasan Aslanoba, Uğur Şeker’in de aralarında bulunduğu iş dünyasının başarılı liderlerinin jüri üyesi olduğu Stars Of Region Yarışması’nın ve zirvenin finalinde konuşan Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş, \"Artık zirvenin sonuna geldik. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde her yıl yeni bir takım modüller ekliyoruz. Bu yılda bölgeyi global ekonominin parçası haline getirmek için bir yarışma düzenledik. Dünyanın her yerinden katılım oldu. İlk üç finalisti ve jüri özel ödülü tespit edildi. Bütün katkı verenlere teşekkür ediyorum. Umarım sizlerin önerileri ve katkıları ile gelecek yıllarda daha ileriye taşırız. Google’daki dostlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum\" dedi.

Yarışmanın gerçekleşmesinde katkısı olan Galata Businnes Angels’in Kurucu Üyesi Uğur Şeker de bir konuşma yaptı. Şeker, \"Sevgili Bakanımız zirvede yaptığı konuşmasında ‘yazılıma yatırım yapın’ dedi. Bugünkü konuşmalarda da ara ara herkes aslında dijitalleşmeden bahsetti. Biz de 2010 senesinde Türkiye’nin ilk melek yatırım ağı olarak Galata Businnes Angels’ı kurduk. Bugüne kadar 28 işe yatırım yaptı. 30 üyesiyle beraber 5 milyon doların üzerinde bu ekosistemin içerisinde kendi öz sermayesini koyarak gerçekleştirdi. Melek yatırımcı iş fikri ilk geldikten sonra kendi öz sermayesiyle smart Money ile enjekte etti. Biz bu 28 işten çoğunu batırdık. Ama işi büyüten de aslında bu başarısızlıktan elde edilen tecrübeler. Hem girişimcilerimize hem ülkemize pozitif katma değer sağlayan bir iş oldu. Biz Galata İş Melekleri olarak bu zirvenin içerisinde yer aldık. Bu iş fikirlerini değerlendirdik. Önümüzdeki yıl umarım bunun devamı olur. Biz hem girişimcilerimize hem de ülkemize katkımız olacak\" diye konuştu.

Yarışmaya destek veren Google\'ın Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez ise, \"12 yıldır Türkiye’deyiz. Ekosisteme destek vermek adına efor sarf ediyoruz. Artık Türkiye sınırları içerisinde kalmayan, büyümeyi arzu eden fikirler vardı karşımızda. Google olarak da buna destek vermekten büyük mutluluk duyduk. Herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

STARS OF REGİON 1’İNCİSİ \'FAZLA GIDA\' OLDU

Yapılan konuşmaların ardından finale kalan katılımcılar kurucusu oldukları firmaların ve yeni fikirlerini tanıttılar. Yapılan tanıtımın ardından finale kalanlar açıklandı. Yarışmanın kazananı Türkiye’den Fazla Gıda’nın oldu. Fazla Gıda’nın fikir babasına 4 bin dolarlık ödülünü Google Türkiye Direktörü Bülent Hiçsönmez takdim etti. Yarışmanın 2’ncisi Türkiye’den Leafinbox’ın oldu. Leafinbox’ın fikir ortağına 3 bin dolarlık ödülünü Galata Businnes Angels’in Kurucusu Uğur Şeker ve Arif Akdağ takdim etti. Yarışmanın 3’üncüsü ise Türkiye’den Piri Guide’ın oldu. Piri Guide’in fikir öncüsüne 2 bin dolarlık ödülünü Start Up Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nilüfer Gözütok takdim etti. Jüri Özel Ödülü ise Tunus’tan katılan Dabchy’nin oldu. Fikir sahibine bin dolarlık ödülünü Start Up Dergisi Yayın Koordinatörü Ebru Fırat Tayman takdim etti. Ödül töreninin sonunda yarışmada dereceye girenler, toplu fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI