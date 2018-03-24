Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde ikinci gün (5)

\'SAĞLIĞIN GELECEĞİ\' TARTIŞILDI

Ziraat Emeklilik’in sponsorluğunda gerçekleşen ‘Sağlığın Geleceği’ oturumunda, daha iyi performans gösteren ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi için gerekli olan bileşenler, dünyanın önde gelen bürokratları ve Türkiye’den sektör temsilcileriyle birlikte tartışıldı.

Moderatörlüğünü Cisco Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Hülya Güven’in yaptığı oturuma, Hollanda Sağlık ve Spor eski Bakanı Ab Klink, Federal Almanya Cumhuriyeti Sağlık eski Bakanı Daniel Bahr, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak katıldı.

ARZ TALEBİ BELİRLİYOR

Panelde ilk konuşmayı yapan Federal Almanya Cumhuriyeti Sağlık Eski Bakanı Daniel Bahr, sağlık piyasasında diğer piyasalardan farklı olarak talebin arzı değil, arzın talebi belirlediğini söyledi. Dünyada hiçbir ülkede mükemmel bir sağlık sistemi olmadığını söyleyen Bahr, en önemli konunun nüfusun mümkün olduğu kadar sağlıklı kalabilmesi olduğunu belirtti. Kronik hastalıklara sahip insanların tıptaki yeni gelişmeler sayesinde ömürlerinin uzadığını, ancak bunun büyük bir maliyet oluşturduğunu ifade eden Bahr, hastalıklara odaklanmak yerine sağlıklı kalmaya odaklanmak gerektiğine dikkat çekti. Bahr, “Türkiye’nin yerinde olsam e-sağlık konusuna yatırım yapardım. Gerekli bilgi akışının doğru yapılması sayesinde doğru hastaya doğru tedavi uygulayarak tasarruf edebilirsiniz” dedi. Almanya’da gereğinden çok daha fazla sağlık harcaması yapıldığını söyleyen Bahr, bunu sürdürülebilir bulmadığını belirtti.

GEREĞİNDEN FAZLA TEDAVİ ZARARLI

Hollanda Sağlık ve Spor eski Bakanı Ab Klink ise Hollanda’da maliyetleri daha iyi yöneterek kaliteli sağlık hizmeti vermeye yönelik bir proje yürüttüklerini ve bu sayede tasarruf sağladıklarını belirtti. Klink, “Gereğinden fazla tedavi uygulamak sadece gereksiz harcamaya neden olmuyor, vatandaşların sağlığı açısından da zararlı” dedi. Türkiye’deki sağlık gelişimiyle ilgili OECD raporlarına baktığını belirten Klink, Türkiye’de çok önemli bir gelişim olduğunu ancak dijital dönüşüme giderken dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. \'Teknolojideki gelişmeler sayesinde hastalığımın erken teşhis edilmesini sağlarsam hastalıkla daha iyi mücadele ederim\' diye düşünen vatandaşların sistemde aşırı yük yarattığını belirten ve bunun da maliyetleri iki katına çıkardığı yönünde uyarı yapan Klink, erken teşhisin önemli olduğunu, ancak sağlıkta asıl başarının sağlıklı yaşam tarzlarının geliştirilmesiyle mümkün olabileceğini kaydetti.

SİSTEMİN DEVAMI İÇİN DOĞRU FİYATLANDIRMA ŞART

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ise 2003 yılından itibaren Türkiye’de şehir hastaneleri projesinin başladığını aktararak, Sağlık Bakanlığı ile aralarında geliştirdikleri iş modelini anlattı. Akın, yatırımcı ve devlet tarafının ihtiyaçlarının karşılıklı olarak tanımlanmasının ardından çok efektif bir biçimde çalışan model dahilinde öncelikle bina inşa ederek Sağlık Bakanlığı’na kiraya verdiklerini, ayrıca o binanın 25 yıl boyunca tüm hizmetlerini yürüttüklerini belirtti. Akın, “Sistemin devam etmesi için fiyatlandırmanın doğru yapılması gerekiyor. Devletin hakkı devlete, şirketin hakkı şirkete prensibi işletilirse bu model sürer” dedi.

CEPTE TAŞINABİLECEK ULTRASONLAR OLACAK

Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak ise sağlık teknolojilerine önemli yatırım yaptıklarını belirterek dünyadaki sağlık trendlerinin benzerlerinin Türkiye’de de görüldüğünü aktardı. Karabatak, yüksek yaşlanma oranı, kişisel bakımın artan önemi ve teknolojideki yükseliş konularının sağlığın gelecek 50 yılını belirleyeceğini ifade etti. Karabatak, “Sağlık sektörü bugüne kadar normalde talep ettiğimiz servisler dışında teknolojilerle donatılacak. Cepte taşınabilecek ultrason cihazları olacak. Mekandan bağımsız, doktorun o mekanda olmadığı sağlık hizmetleri geliştirilecek. Birbiriyle konuşan akıllı cihazlar sayesinde bugünkü sağlık hizmetinin verilme tarzı tamamen değişecek. Cerrahlar ameliyathaneye bile gitmeden uzaktan cihazları yöneterek ameliyat yapar hale gelecekler. Bu tip uygulamalar da verimliliği çok daha fazla artıracak” diye konuştu. Karabatak bu gibi gelişmelerin hukuki altyapısının oluşturulmasıyla sağlık teknolojisindeki değişimin destekleneceğini ifade etti.



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