Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde ikinci gün (2)

DİJİTALLEŞMEYE 1.2 TRİLYON DOLAR HARCANDI

\'Dijitalleşme Çağında Fırsatlar\' oturumunda katılımcılar, endüstri 4.0’ın gündemde olduğu yeni dönemde iş dünyasının önündeki fırsatları konuştu. Moderatörlüğünü CoreStrateji Kurucusu İhsan Elgin’in yaptığı panele; Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu katıldı. CoreStrateji Kurucusu Elgin, araştırma şirketi IBC’nin raporuna göre dünyada şirketlerin dijitalleşmeye 1.2 trilyon dolar harcadıklarını belirtti.

Dijitalleşmeyi \'aracısızlaşma\' olarak tanımlayan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, dijitalleşmeyle bir değer yaratma sürecindeki bazı halkaların gereksiz kaldığını, bunun geçmişteki makineleşme sürecine benzediğini belirtti. Bali, “Bizden sonraki nesiller, biz bankacıları çok iyi mevduat topladığımız için takdir etmeyecekler. Teknolojiyi yakaladığımız için ve teknolojiyi kullanarak işimizi nasıl geliştirdiğimize bakıp bizi değerlendirecekler. ABD’de Silikon Vadisi’nde birkaç senedir bir Ar-Ge merkezimiz var. Çin ve Londra’da da teknoloji ofisleri kuruyoruz. 155 milyon dolar yatırımla bir veri merkezini hayata geçirdik. Bankamızda teknoloji danışma kurulu kurduk” dedi.

\'DİJİTAL DÖNÜŞÜM DİSİPLİNLER ARASI BİR KONU\'

Şirketlerin kurum içindeki girişimcilerin önünü açmasının çok önemli olduğunu belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Yerleşik ve hiyerarşik yapılarda bunu gerçekleştirmek daha zor ama bu kültürü kurum içinde yaymak gerekiyor. Dijital dönüşüm bir IT projesi değildir. Dijital dönüşüm disiplinler arası bir konu. Şirketteki tüm fonksiyonları ilgilendiriyor. Şirketin tepe yönetiminin de konuyu sahiplenmesi gerekiyor. Koç Holding olarak üst yönetimi Silikon Vadisi’ndeki bazı etkinliklere gönderip kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Çin hem ölçek olarak hem de devlet politikalarıyla önümüzdeki dönem belirleyici aktör olacak. Çin’deki patent başvuruları ABD’nin üç katı” diye konuştu.



BURSA, (DHA)



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