Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı (7)

\'DİJİTALLEŞME ŞİRKETLERİ VE TOPLUMU NEREYE TAŞIYACAK?\'

Vodafone’un oturum sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘Dijital Gelecek’ konulu panelde katılımcılar, dijitalleşmenin, ilerleyen dönemde şirketleri ve toplumları nereye taşıyacağı tartıştıldı. Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın yaptığı panele; IoT Akıllı Evler Girişimcisi Daniel Kottke, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, M-Factory Ventures Kurucusu Murat Emirdağ, Autonomous Mobility CEO’su Peter Theo Sorgenfrei ve DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey katıldı.

KOTTKE: BOL BOL GEZİN

IoT Akıllı Evler Girişimcisi ve Apple\'ın ilk çalışanlarından Daniel Kottke, bulut teknolojileri kullanarak, evlerdeki ortak alanları sanal ortama taşıdıklarını söyledi. Kottke, \"İnsanlara daha küçük evlerin yeterli olduğunu yani daha az para ödeyerek üst düzeyde bir evde yaşayabileceklerini gösterdik” dedi. Gençlere bol bol gezmeleri yönünde tavsiyede bulunan Kottke, farklı kültürlerin önemli deneyimler kazandırdığını vurguladı.

MATRAŞ: GELECEKTE 4 TREND OLACAK

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Facebook iş modelinin ekonomiye etkisini, ‘şirketlerin sınırlarını aşmasına destek vermek’ olarak tanımladı. Hem KOBİ’lere hem de büyük şirketlere pazarlama, müşteri hizmetleri ve müşteri içgörüsü alanlarında hizmet verdiklerini anlatan Matraş, “Akbank’taki kredilerin yüzde 15’i Facebook üzerinden satılıyor. Nissan’ın her ay yüzlerce aracı yine Facebook’tan satılıyor” dedi.

Gelecekte en önemli 4 dijital trendi \'bağlantı, ticaret, iletişim ve kültür\' olarak sıralayan Matraş, “Mobil bağlantı hayatımızı çok değiştirdi. Artık günde ortalama 200 kere telefonumuza bakıyoruz. Alışveriş yaparken mağazalardaki satışların yarısında mobil telefonun etkisi var. İletişimin de şekli değişti. Artık mesajla, fotoğrafla ve videoyla konuşuyoruz. Yakın gelecekte artırılmış gerçeklikle konuşacağız. Ama en önemlisi kültür. Yapılarımızı nasıl dönüştüreceğimizi çok iyi tasarlamamız gerekiyor” diye konuştu.

BİNBAŞGİL: TRENDLERİ TAKİP EDİP, ZAMANLAMAYI DOĞRU YAPMALI

Akbank Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Hakan Binbaşgil de trendleri takip etmenin sürdürülebilir iş başarısı için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Teknolojiye yılda 300 milyon dolar yatırım yaptıklarını kaydeden Binbaşbil, “Bu sayede artık Akbank’ta işlemlerin sadece yüzde 5’i şubeden yapılıyor” dedi. Akbank Galata şubesini dijitalleştirdiklerini anlatan Binbaşgil, gelecekte tüm Akbank şubelerinin böyle olacağını dile getirdi.

EMİRDAĞ: TÜKETİCİLER BİLİNÇLİ

M-Factory Ventures Kurucusu Murat Emirdağ, özellikle milenyum jenerasyonunun yüzde 90’ının, bir ürünü alırken, bu ürünün yapım sürecinin etik olup olmadığına da baktığını söyledi.

SORGENFREİ: OTONOM ARAÇ SİSTEMİNE 9 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI

Autonomous Mobility CEO’su Peter Theo Sorgenfrei ise insanları A noktasından B noktasına yenilikçi bir yaklaşımla nasıl taşıyabileceklerine kafa yorduklarını ve sonunda sahibi olmayan, dijital yönlendirilen ulaşım sistemi bulduklarını anlattı. Daha az yakıt harcanan, daha az kirlilik oluşturan bu sisteme, 15 ay önce 8 ülkede başladıklarını belirten Sorgenfrei, otonom araç sistemine 9 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.

FREY: YAPAY ZEKA İLE 15- 20 KAT HIZ KAZANABİLİRİZ

DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey de “Yapay zeka, pek çok bileşenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir yapı. ‘İnsana karşı robot’ diye bir şey söz konusu değil. Bugün yaptığımız bir işi, yapay zeka sayesinde 15- 20 kat daha iyi yapabilmemiz söz konusu. Örneğin; yapay zeka, arama motorlarını da geliştirecek. Bir kişi \'Kentimde kaç adet kuduz köpek var\' ve \'Bunlar şu an nerede\' diye arama yaptığında, hasta köpeklerin nerede olduğunu görebilecek” diye konuştu.



FOTOĞRAFLI