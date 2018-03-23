Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı (4)

BAŞKAN AKTAŞ: TURİZM, BURSA\'NIN GELİŞEN YÖNÜ OLACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Ekonomi Zirvesi\'nin hem Bursa ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Aktaş, \"Bursa, denince akla \'kış\' geliyor; ama burası 12 ay çok güzel. Turizm, bizim bir yönümüzdü; ama artık gelişen yönümüz olacak\" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından 7\'ncisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi\'nde, DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Zirvenin Bursa ve Türkiye ekonomisine önemli katkıları olacağını vurgulayan Aktaş, \"Hem ülke ekonomisi hem de Bursa için hayırlı olmasını diliyorum. Önemli iş insanları, kamu kurum ve kuruluşları, bankaların yöneticileri ve beraberinde Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek\'in katılımıyla Uludağ Ekonomi Zirvesi, üst düzey bir organizasyon olarak gerçekleşiyor\" diye konuştu.

Zirvede, iş insanlarının gerekli mesajları alacağını belirten Aktaş, \"Tabi burada ülkemizin ekonomik seyri, bundan sonraki tehditler ve avantajlar, dünyadaki genel seyirle alakalı Şimşek, doyurucu bilgilendirmeler yaptı. Ben inanıyorum buradaki her iş insanı gerekli mesajları aldı. Zaten herkesin yaşadığı bir süreç var. Hem güney hattımızda hem de dünya konjonktüründe sıkıntı var gibi gözükse de ekonomimiz için doğru adımlar atarsak ve tehdit gibi olan unsurları uzaklaştırırsak önemli avantajlarımız var. Zirve, bu doğrultuda ışık tutacaktır\" dedi.

\'BURSA\'NIN GEÇEN YILKİ İHRACATI 14 MİLYAR DOLAR\'

Bursa\'nın, Türkiye\'nin 4\'üncü büyük şehri ve 2\'nci büyük ekonomisi olduğunu kaydeden Aktaş, \"Geçen yılki ihracatımız, 14 milyar dolar; Bursa\'nın yeni yüzü turizm. Uludağ başta olmak üzere termal, deniz ve tarih turizmiyle alakalı müthiş potansiyeli var, buna dair çalışmalar yapıyoruz. UNESCO Dünya Miras Listesi\'nde 8 ayrı noktamız var. İznik ile ilgili çalışmalarımız var, İznik UNESCO Dünya Miras Aday Listesi\'nde. Sanayi ile alakalı üst düzey, katma değeri yüksek girişimlerimiz olacak. Turizm, bizim bir yönümüzdü; ama artık gelişen yönümüz olacak\" diye konuştu.

\'BURSA, 12 AY ÇOK GÜZEL\'

\'Dört Mevsim Uludağ\' zirvesinin önemine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, \"Ocak ayında Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ve Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu\'nun katılımıyla \'Dört Mevsim Uludağ\' Zirvesi gerçekleştirdik. Bursa denince akla hep kış mevsimi kar geliyor; ama Bursa, 12 ay çok güzel. Baharı, yazı ayrı güzel. Uludağ\'ın yolundan, otoparkına, sosyal tesislerine, otellerine birçok şey sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bu çalışmalar belli bir aşamaya geldikten sonra katılacağı önemli bir zirveyle bunu taçlandırmak istiyoruz. Bursa bu ve benzeri zirvelere ev sahibi yapacak\" dedi.

Gül KABA- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)