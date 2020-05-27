T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uludağ'da kar yağışı başladı

Kar yağışının gece de etkili olması bekleniyor

27 Mayıs 2020 18:47

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı başladı.

Türkiye'nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da bu yıl sezon, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle erken kapandı. Sessiz kalan Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Etkisini artıran kar yağışı, Uludağ’ı beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfır olarak ölçülürken, gece de kar yağışının etkili olması bekleniyor. (DHA)

ETİKETLER

Uludağ kar yağışıUludağkar yağışıUludağ haziranUludağ mayıs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24