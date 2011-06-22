-ULUCANLAR CEZAEVİ'NE ZİYARETÇİ AKINI ANKARA (A.A) - 22.06.2011 - Altındağ Belediyesi tarafından restore edilen ve müze olarak kapılarını açan Ulucanlar Cezaevi'ne ziyaretçi akını sürüyor. Altındağ Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışının ilk haftasında müzeyi ziyaret etmek için gelenler kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Müzeye, daha çok geçmişte bir dönem Ulucanlar Cezaevi'ne yolu düşmüş, uzun ya da kısa, bir süre burada gün saymış kişiler, burada yakını kalanlar ve öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gezi, rotası belli bir programla gerçekleştiriliyor. Gelen ziyaretçiler 10 veya 20 kişilik gruplar halinde içeri alınıyor ve rehberler eşliğinde gezi başlıyor. Koğuşların, zindan ve tecrit odalarının, ''hilton'' olarak tabir edilen, ünlü mahkumların kaldığı koğuşun ve avluların gezilmesinin ardından gezi, mahkumların banyo yaptığı hamam ve ''dar ağacının'' bulunduğu bölümle son buluyor. Müzede görevli rehberler, ziyaretçileri müzenin geçmişi ve yakın tarihi hakkında bilgilendirerek, onların sorularını yanıtlıyor. Ulucanlar Cezaevi Müzesi, pazartesi hariç haftanın her günü, 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatlerinde gezilebiliyor. Müzenin ücreti, öğrenciler için 2, diğer ziyaretçiler için 5 lira. -KÜÇÜK ÇOCUKLARIN MÜZEYE GİRMEMESİ İÇİN UYARI YAPILIYOR- Müzede bulunan balmumu heykellerin çok gerçekçi olması, zindan ve tecrit odalarında yapılan sesli yayın ve darağacı nedeniyle, çocuklarıyla gelecek ziyaretçiler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Açıklamada, müzeyi geçtiğimiz cumartesi günü 390, pazar günü de 720 kişinin gezdiği,müzeye gelen ziyaretçi sayısının bir haftada 2500'ü geçtiği belirtildi.