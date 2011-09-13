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Uluç'a 'su testisi su yolunda kırılır' tazminatı

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından yazdığı ve büyük tepkilere neden olan 'Su testisi su yolunda kırılır' yazıs

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından yazdığı ve büyük tepkilere neden olan 'Su testisi su yolunda kırılır' yazısı nedeniyle tazminat ödemeye mahkum oldu.


Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, sunucu Defne Joy Foster'in Kerem Altan'ın evinde ölü bulunmasından 2 gün sonra kaleme aldığı yazıda Foster için "Aldatılan bir koca ve unutulan bir bebek. Ama böyle bir insana öldü diye saygı duymamı kimse benden beklemesin. Defne'nin ölümü tipik bir su testisi su yolunda kırıldı olayıdır" diye yazan Hıncal Uluç, toplam 20 bin TL tazminata mahkum oldu.
 
Uluç'a 'su testisi' tazminatı

Defne Joy Foster'in eşi İlker Yasin Solmaz ile anne Hatice Foster tarafından İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan 100 bin TL'lik manevi tazminat davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, Hıncal Uluç'un, Foster'in eşi ve annesine 10'ar bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL tazminata çarptırılmasına hükmetti.
 

Hıncal Uluç, daha önce avukatı aracılığıyla mahkemeye gönderdiği savunmasında, "Hıncal Uluç'un yazısı Kerem Altan'ın açıklamaları, polisteki ifadesi ve basında çıkan haberlerden toplanan bir değerlendirmedir. Somut bir durumun eleştirilmesidir. Özellikle İlker Yasin Solmaz'ın şahsına yönelik bir durum yoktur. Yazıda kişilik haklarına bir saldırı varsa bu İlker Yasin Solmaz'ın değil Defne Joy Foster'in kişilik haklarına saldırıdır" demişti.



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