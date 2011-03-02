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Yaşam

Uluç’a 100 bin liralık dava açtılar

Foster’ın ailesi, olayın ardından kaleme aldığı yazısı nedeniyle Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç’a 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

02 Mart 2011 02:00

T24 - Kadıköy’de geçen ay bir arkadaşının evinde ölen sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster’ın ailesi, olayın ardından kaleme aldığı yazısı nedeniyle Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç’a 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Uluç’un yazısının basın özgürlüğü ve kamunun bilgilendirilmesiyle alakası olmadığı, Foster’ın annesi, eşi ve oğlunun kişilik haklarına ve özel hayatına saldırı niteliğinde olduğu, hakaret ve iftira niteliği taşıdığı” savunuldu. Hıncal Uluç, “Bu nasıl bir mahalle baskısıdır” başlıklı yazısında, “Ama benim görüşüm hiç değişmeyecek. Defne’nin ölümü tipik bir ‘Su testisi su yolunda kırılır’ olayıdır!” ifadesini kullanmıştı.


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