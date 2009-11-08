Uluç, Gürsel için 'ricacı' olmamış

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç’ın, isim vermeden “Hıncal Uluç’un, İstanbul’daki bir fuhuş operasyonu sırasında polisten ricacı olarak manken Ece Gürsel’i kurtardığı” iddiası üzerine emniyette başlatılan soruşturmada, Gürsel’in soruşturmayı yürüten savcı tarafından tanık olarak ifadesi alındıktan sonra bırakıldığı ortaya çıktı.



Ardıç’ın köşe yazısındaki iddia üzerine Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal’ın talimatıyla harekete geçen polis başmüfettişleri soruşturmayı tamamladı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şubesi’ndeki adli soruşturma dosyasını inceleyen müfettişler, Ahlak Bürosu’nca yapılan operasyona katılan polislerin tanık sıfatıyla bilgisine başvurdu.



Müfettişler, Gürsel’in operasyonu yürüten savcı tarafından tanık sıfatıyla ifadesinin alındığını ve savcılığın talimatıyla bırakıldığını, iddiaya edildiği biçimde başta Uluç olmak üzere herhangi bir kişinin Gürsel’in salıverilmesi için polise telefon ederek devreye girmediğini saptadı.



Soruşturma açılmayacak



Soruşturma açılmasına gerek olmadığı görüşüyle hazırladıkları raporu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sunan müfettişler, Ardıç ile Uluç ve Gürsel’in ifadesini almadı. Böylece, “Sweetheart” olarak tanınan ünlü manken Gürsel’in hem sanık olarak gözaltına alınmadığı hem de Uluç’un polise ricacı olmadığı belirlenmiş oldu.



Uluç, geçen hafta bir yazısında Ardıç’ı isim vermeden “muhbir” olarak nitelemiş, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, “Bu soruşturma en derin, en kesin şekilde sonuçlandırılmalıdır. Çünkü, itham aslında Hıncal’a değil, Türk polisinedir. Kimsenin gözünün yaşına bakmayın” diye seslenmişti.

