Ulubey kanyonları turizme açılıyor

ABD’deki Grand Kanyon’dan sonra dünyanın ikinci uzun kanyonu olduğu bildirilen Ulubey Kanyonları’nın tabiat parkı olarak düzenlenmesi ve bu şekilde turizme açılması için proje çalışması başlatıldı.



Uşak Çevre ve Orman Müdürü Ramazan Toker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulubey ilçesinin güney ve güney batı bölümünde yer alan yaklaşık 73 kilometre uzunluğundaki kanyon bölgesinin turizme açılması amacıyla hazırlıklara başladıklarını belirtti. Toker, "Kanyon ilimiz için çok özel bir bölge. Çevre ve Orman Müdürlüğü olarak biz Ulubey Kanyonları ile Hacıkadem Çamlığı’nı tabiat parkı olarak düzenlemek için çalışma başlattık. Bu konuda bakanlığımızdan yetki aldık. Bölgeyi inceleyen uzmanlarımız proje hazırlıyorlar" dedi. Projenin, yaklaşık 11 bin hektarlık alana sahip kanyon bölgesinin 5 bin hektarlık bölümünde gerçekleştirileceğini bildiren Toker, şunları kaydetti: "Bölgedeki tarım arazilerini değerlendirilerek, park alanını küçülttük. Kanyon içerisinde yürüyüş alanları, seyir tepeleri oluşturacağız. Endemik bitki türlerini tespit edip, kanyon içerisine dikimini yapacağız. Ayrıca bölgemizde yaşayan yaban hayvanı türlerinin barınabileceği alanlar inşa edip, bir tür hayvanat bahçesi düzenlemesiyle hayvan çeşitliliğini artıracağız. Kanyona giden herkes, bölgemizde yetişen bitkileri, yaşayan hayvanları orada görebilecek. 2009 yılı sonu itibariyle bu proje tamamlanacak."



Turizme katkı



Ulubey Belediye Başkanı Hüseyin Buğdaylı da, Ulubey Kanyonları’nın tabiat parkı olarak düzenlenmesinin bölgedeki turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Uşak’ta çok önemli tarihsel değerler var. Banaz termal turizmle ilgili atağa geçti. Bizim ilçemizin sınırlarında antik Blandus kenti var. Kanyon bölgesinde yapılacak bu çalışma, üçlü bir etkileşimle bölgemize ciddi turist çekecektir" dedi.