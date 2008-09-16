Uluabat Gölü'nde balık kıyımı!

Yeşil ölümün sırrı çözüldü

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Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarındaki Uluabat Gölü'ndeki balık ölümleri korkunç boyutlara ulaştı. Büyük bölümü yavru olmak üzere binlerce ölü turna, sazan ve yayın balığı kıyıya vuruyor.Göldeki balık ölümlerine Tepecik ve Uluabat Köyü yakınlarında faaliyet gösteren fabrikaların atıklarını DSİ'nin sulama kanallarına bırakması, sulama kanallarındaki zehirli suyun da göle pompalanmasının neden olduğu belirtiliyor. Bazı vatandaşların kıyıya vuran balıkları topladıkları ve evlerine götürdükleri ileri sürülüyor.Uluabat Gölü'nün çevresindeki fabrikaların kışa hazırlık amacıyla alet ve ekipmanlarını temizlemek için kullandığı kostik ve diğer kimyasal maddelerden oluşan atık suları arıtma tesisi yerine Uluabat Gölü'ne boşaltması binlerce balığın ölümüne neden oluyor. Her yıl 15 Ağustos ve 20 Eylül tarihleri arasında 30 yıldan bu yana süren bu katliamın geleneksel hale geldiğini söyleyen köylülerden Emin Bükler; "Gölde balık tutmak artık büyük bir şans. Sadece ölen balıklar değil, gölün içindeki tüm canlılar katlediliyor. Bu atık sulardan hayvanlarımız da içiyor" dedi.Balık ölümlerinin bölgede faaliyet gösteren, salça ve dondurulmuş gıda üretilen bazı fabrikaların atık sularını dereye bırakmasından kaynaklandığını iddia eden Uluabat köyü korucusu Emin Bükler, aynı sorunun geçen yıl da yaşandığını söyledi.Bükler, ''Çevredeki bazı fabrikalar, her yıl bu zamanlar DSİ kanallarına atık sularını salıyor. DSİ de atık suyun araziye zarar verilmemesi için kanallarında bulunan bu suyu dereye boşaltıyor ve böylece balık katliamı yaşanıyor'' dedi.Karacabey Tarım Müdürü Erdoğan Ceylan ise dere suyu ve ölü balıklardan numune aldıklarını, analiz sonucuna göre hareket edeceklerini söyledi.