-Ulu Önder, Selanik Atatürk Evi Müzesi'nde törenle anıldı SELANİK (A.A) - 10.11.2011 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 73. yılında, Bursa'nın merkez Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen programla, Selanik Atatürk Evi Müzesi'nde anıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve beraberindeki 60 kişilik heyet, Büyük Önder'in doğduğu evde düzenlenen anma törenine katıldı. Tören öncesi gazetecilere açıklama yapan Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Tuğrul Biltekin, ailesiyle Selanik'e 2 ay önce geldiğini belirterek, ''Selanik'e tayinimizin çıktığı zaman anneme telefon açtım. 'Anne, Selanik'e gidiyorum' dedim. İlk söylediği şey, 'Baban hayatta olsa mutluluktan ağlardı' demek oldu'' diye konuştu. Biltekin, Selanik'in çok özel bir yer olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: ''Burada olmak, Atatürk'ün evinin yanında olmak sorumluluğunu yüklenmek bizim için çok önemli. Burada benim ilk 10 Kasım törenim. Sanki burada her şey yüz ile bin ile katlanmış gibi. Hissimiz ve hissiyatımız öyle. Buraya gelen vatandaşlarımızın hissiyatını iki ay boyunca izleme imkanı buldum. Onlar da aynı hissiyatta. Sizi aramızda görmekten çok mutluyuz. O'nun kişiliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'ni, vatan sevgimizi, birliğimizi, milletimizi, bütünlüğümüzü anıyoruz. Gazi ve şahitlerimizi de anıyoruz. Van depreminde hayatını kaybedenleri anıyoruz. Bizim için çok önemli bir gün. Bizi biz yapan günlerden bir tanesi.'' Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ''Atamızın bizlere gösterdiği bir hedef var, muasır medeniyetler noktasına çıkma konusunda'' diyerek, şöyle devam etti: ''Hakikaten biz Türkiye sınırlarını aşıp dışarı çıktığımızda, Türkiye'nin O'nun gösterdiği hedefte ne derece emin adımlarla ilerlediğini ve geldiğimiz noktayı çok net görüyoruz. Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı görmek için yurt dışına çıkmak gerekiyormuş. Biz Osmangazi Belediyesi olarak bu geleneğimizi sürdüreceğiz. Bursa'da Balkan göçmeni çok vatandaşımız var. Onlarla birlikte gelip Atamızın doğduğu evde onu anıyoruz. Bu vesileyle de hem bölgesel barışa, dostluğa katkıda bulunuyoruz hem de burada kalan insanların torunlarını buraya getirerek, doğdukları köylere götürüyoruz. Onun da mutluluğunu yaşıyoruz. 10 Kasım ile birlikte olunca bunun manası daha da kıymetli oluyor.'' Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından BJK Koleji, Feyziye Mektepleri Vakfı Ayazağa Işık İlköğretim Okulu ve Çerkezköy Hacı Zümbül Anadolu Lisesinden öğrenciler, şiirler okundu. 10 Kasım oratoryosu ise duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Bakırköy Belediyesinden gelen engelli sanatçılar Ata'nın sevdiği şarkıları seslendirdi. Törenin ardından Başkonsolos Biltekin'i ziyaret eden Başkan Dündar, daha sonra Ata'nın doğduğu ve bugün müzeye dönüştürülen evi gezdi. Banyodan yatak odasına, mutfaktan çalışma odasına kadar Atatürk'ün dünyaya geldiği evinin tüm odalarını gezen heyet, yetkililerden bilgiler aldı.