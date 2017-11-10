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Dünya

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Nürnberg’de saygı ile anıldı

Taner Tüzün / Nürnberg, 10 Kasım, (DHA)- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79

10 Kasım 2017 16:24

Taner Tüzün / Nürnberg, 10 Kasım, (DHA)- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79. yılında Nürnberg konsolosluğunda yapılan bir törenle anıldı. Anma töreninde, Başkonsolos Yavuz Kül, Konsolos Gürol Baş, Muavin Konsoloslar Mesut Doğan, Ünal Atcalıoğlu, Din Hizmetleri Ataşesi Mümin Şener, Çalışma ve Sosyal hizmetler Ataşesi Faruk Küçük,  Konsolosluk çalışanları, Türk Sivil Kuruluş başkan ve temsilcileri ile vatandaşlarımız hazır bulundu

Öğretmen Veli Aktürk’ün sunduğu programda, Saat 9’u 5 geçe saygı duruşu ve milli marşımızın okunmasının ardandan, Başkonsolos Yavuz Kül, yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti ve Atatürk’ün yüce kişiliğini anlattı. Daha sonra Öğretmen Ayten Öz Atatürk adlı şiiri okudu.

Atatürk, Nürnberg’ de ikinci programla anılacak

Öte yandan Atatürk, Nürnberg Konsolosluğunun himayesinde Türk Sinemasında akşam ayrı bir programla anılacak. Öğretmen ve öğrenciler çeşitli gösteriler sunacak ve Atatürk ile ilgili film gösterilecek.

Görüntü Dökümü:

Başkonsoloslukta Bayrak yarıya indiriliyor

Hazırlık

Öğretmen Veli Aktürk program sunuyor

Saygı duruşu ve Milli marş

Başkonsolos Yavuz Kül konuşuyor

Öğretmen Ayten Öz şiir okuyor

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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