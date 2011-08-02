Ultraviyole altında yeşile dönüyor

T24 - ‘Tegon’ isimli genetiğiyle oynanmış köpek, ultraviyole ışık altında parlak yeşile dönüyor ve bu özellik bazı hastalıkların tedavisinde büyük umut vaat ediyor.







Bilim adamları genetiği değiştirilmiş dişi bir av köpeği üretmeyi başardı. Köpek ultraviyole ışığa maruz kalınca floresan yeşili ışık ile parlıyor. Bu araştırmanın geliştirilmesi halinde ise, istenildiğinde bu ışık açılıp kapatılabilecek. Araştırmacılar floresan ışığı ile hastalık sürecini takip etmeyi umuyorlar.



‘Genesis’ adlı ünlü bilim gazetesinde yayınlanan Seul Üniversitesi Hayvan Hastanesi direktörü genetik teorist ve bioteknolojist Byeong Chun Lee’nin makalesine göre ‘Tegon’, kırmızı floresan ışık veren köpek yavrusu ‘Ruppy’ ile genetiği değiştirilmiş kedi ‘Mr. Green Genes’ ten sonra bilim dünyasında çığır açacak.



Deney süreci Profesör Lee ve ekibinin floresan ışığı kontrol eden DNA fragmanlarını köpek hücrelerine enjekte etmesiyle başladı. Sonra bu hücreleri olgunlaşmamış dişi köpek gametine yerleştirilmiş floresanlı hücrelerle değiştirdiler. Embriyo oluşturma amacıyla kullanılan bu özel teknikler sonucunda anne köpek 60 günlük bir hamilelik sürecinin ardından ‘Tegon’ u doğurdu. Yavruya verilen antibiyotik ile de süreç hızlandırıldı.



Bütün bu çalışmalarla uzmanlar insanların sağlık alanındaki gelişmelerden üst düzeyde yararlanmalarını hedefliyor. Profesör Lee ve arkadaşlarının çalışmaları floresan ışığın parlamasının kontrol altına alınmasının ardından da yepyeni bir boyut kazanacak.

Köpekler insnalarla benzerlik gösteriyor



Köpeklerin psikolojik ve anatomik olarak insanlara en çok benzeyen canlılardan bir tanesi olduğunun altını çizen bilimadamları şu ana kadar keşfedilmiş 268 genetik hastalığın hem insanlar hem de köpekler için ortak tehlike arz ettiğini belirtiyor. Bu da köpek türünü insan hastalıklarının çözümünde önemli bir model haline getiriyor.



Gelecek süreçte ‘Tegon’a parlaması için enjekte edilen genler insan türündeki ölümcül hastalıkların tetikleyicisi olarak ele alındığında Parkinson, Alzheimer gibi hastalıkların gelişim süreci ve tedavisi uzmanlar tarafından daha iyi yorumlanabilecek.

Floresan enjektesi köpeklere zarar vermiyor



Köpeklerin insanlarla iyi iletişim kurabilmeleri ve komutlara kolay cevap verebilme özellikleri onları deneylerde farelerden üstün kılıyor. Dahası, bütün bu floresan enjekte etme işlemi süresince köpekler hiç zarar görmüyor. Bu nedenle köpekler sağlık araştırmalarında uzun zamandır uzmanların gözdesi durumunda. Yeni ilaçların denenmesi, dozajı, bünyedeki etkileri ve toksik maddeleri konusunda bilim adamlarına yeni fikirler sağlayan köpekler gün geçtikçe kamuoyunun da dikkatini daha çok çekiyor.



Diğer taraftan, hayvan hakları savunucuları genetiği değiştirilmiş köpeklerin üretimini şiddetle kınıyor ve bu durumun hayvanseverler arasında yeni bir trend haline gelmesinden korkuyor. Bilim adamları tarafındaki görüş ise şimdilik köpeklerin insanlara hizmet etmeye devam etmesi yönünde. Zira bu yolla teknoloji, çeşitli kedi ve köpeklerin üretilmesinde ve bu alandaki yeni ticari ilginin karşılanmasında kullanılmaya devam edilebilecek.