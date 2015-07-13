Ultrason kronik yaraları iyileştiriyor

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, ultrason sayesinde kronik yaraların iyileşme sürecinin üçte bir oranında azaldığını gösterdi. Araştırma bulguları, deri rahatsızlıklarına dair incelemeler içeren Journal of Investigative Dermatology adlı dergide yayınlandı. Uzmanlar, sonuçların 'oldukça etkileyici' olduğunu fakat insanlar üzerinde de deneyler yapılması gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ultrason teknolojisi, bazı kemik yaralarının tedavisinde de kullanılıyor. Sheffield ve Bristol Üniversitesi'nin ortak araştırma ekibi, bu teknolojiyi kolay kapanmayan ve enfeksiyon kapan kronik yaraları olan fareler üzerinde denedi.

Kronik yaralar arasında uzun süre uzanmak ve aynı pozisyonda oturmaktan kaynaklanan basınç yaraları ile uzvun kesilmesine neden olan diyabetik ayak ülseri de bulunuyor.

Bu tip yaralar, yaş ilerleyip vücudun kendi kendini iyileştirme yetisinin zayıflamasıyla daha yaygın hale geliyor.

Hücreleri uyandırıyor

Yüksek frekanslı ses dalgaları yaranın içindeki ve etrafındaki hücreleri titretiyor. Bu süreç, hücreleri uyandırıyor ve yaralara daha duyarlı hale getiriyor.

Araştırma, yaşlı ve diyabetik farelerde yaranın iyileşme süresinin dokuz günden, altı güne düştüğünü gösterdi.

Rapora göre ultrason, "genç ve sağlıklı hayvanlarda da iyileşme oranını düzenliyor."

Deneyler süresince araştırma ekibi, ultrasonun haftalarca kapanmayan yaralar üzerinde ultrasonun gücünü test etmek için, yaralar kronikleşmeden tedavi uyguluyordu.

Araştırma ekibinden Dr. Mark Bass, "Şimdilik tedavi enfeksiyonun durdurulması ve iyileşmesi temelinde yapılıyor, ultrasonla yaranın iyileşmesini sağlıyoruz" diyor.

Bass, süreci şöyle anlatıyor: "(Ultrason) normal iyileşme sürecini aktif hale getiriyor, bu nedenle çekici bir terapi. Ultrason, hücreleri normalde yapmaları gereken şeyi yapmaları için uyandırıyor."

Araştırmacılar, gelecek sene bu teknolojinin insanlar üzerindeki etkisini incelemeyi hedefliyor. Dr. Bass, "Kronik yaraları olan 200 bin hastaya bakıyoruz. Hepsi bu teknolojiden faydalanabilir" diyor.

Araştırmacılar, gebelik döneminde kullanılan ultrason malzemelerinin aynısını kullanılıyor.

Queen Mary Üniversitesi'nden Dr. John Connelly, bu teknolojinin 'tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini, fakat insanlar ve farelerdeki yaraların iyileşme süreçlerinin birbirlerinden farklı olması nedeniyle, yine de bir soru işareti olduğunu' söylüyor.