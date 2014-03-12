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Deutsche Welle

Ultra Ortodokslara askerlik yolu

İsrail’de şimdiye dek askerlikten muaf tutulan Ultra Ortodokslara da askerlik hizmeti zorunlu hale getiriliyor. Yeni yasal düzenlemeye İsrail Parlamentosu’ndan onay çıktı.

12 Mart 2014 14:49


Tarihi bir karara imza atan İsrail Parlamentosu, muhafazakâr Ultra Ortodoks erkekler için de askerlik hizmetinin zorunlu olmasını öngören düzenlemeye onay verdi. Yedioth Ahronoth gazetesi, hükümetin hazırladığı öneriye 120 milletvekilinden 67'sinin onay verdiğini duyurdu.

Aşırı muhafazakar partiler ise oylamayı boykot etti.

Din eğitimi alan Ultra Ortodoks gençlere askerliğin zorunlu hale getirilmesi İsrail'de yıllardır tartışılan bir konu. Koalisyon ortakları arasında anlaşmazlıklara ve protesto gösterilerine yol açan düzenlemenin 2017 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hapis cezası var

Gittikleri dinî okullarda din dışında hiçbir eğitim almayan Ultra Ortodoksların askerlik hizmeti yaparak istihdam piyasasına da uyum sağlamaları bekleniyor. Yasal düzenlemede askerlik yapmaktan kaçınan din öğrencilerine hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

İsrail'de kadınlar ve erkekler üç yıl askerlik hizmeti yapmak zorunda. Bu uzun zorunlu askerlik süresinin de yakında kısaltılması planlanıyor. İsrail'in kurulduğu 1949 yılından beri Ultra Ortodoks erkekler askerlik hizmetinden muaftı.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu teşkil eden Ultra Ortodoks Yahudilerin sayılarının 600 bini bulduğu tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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