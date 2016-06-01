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Bilim / Teknoloji

Ultra güvenlikli cep telefonu Solarin 20 bin dolara satılacak

Şirket, Solarin isimli telefonun, piyasadaki en yeni telefonlardan bile teknoloji olarak en az üç yıl ileride olduğunu açıkladı

01 Haziran 2016 02:31

Kullanıcı hedefi olarak sadece yöneticileri belirleyen Solarin ismindeki cep telefonunun satış fiyatı 20 bin dolar olarak belirlendi.

Dinlenme skandalları, veri sızıntıları, internette satılan kimlik bilgilerinin kullanıcıları tedirgin etmesi, İngiliz-İsrail ortaklığıyla üretilecek bir telefona ilham kaynağı oldu. 

Sirin firmasının üreteceği telefon, askeri düzeyde güvenlik duvarına sahip ve piyasadaki en yeni telefonlardan bile üç yıl ileri teknolojiyi barındırıyor.

Şirketin kurucularından Moşe Hogeg yaptığı açıklamada, "Telefonumuz ticari açıdan avantajlı bir fiyata sahip olmasa da, dünyadaki en son teknolojiyi kullanıcılara sunuyor" diye konuştu.

Solarin akıllı telefonu Android işletim sistemiyle çalışacak. Ancak, bunun dışında telefonun teknik donanımı ya da yazılımı hakkında hiçbir bilgi yok, zira bilgiler gizli tutuluyor.

Şirket, telefonun 20 bin dolar fiyatla yakında satışa çıkacağını açıkladı.

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