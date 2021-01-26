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Spor

UltrAslan'dan Rasim Ozan'a: Yalı Sever FETÖ artığının şimdi de Yalı Çocuğu'nu yalamaya başlaması bizleri şaşırtmadı

26 Ocak 2021 12:21

Beyaz TV’deki programda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Galatasaray yönetimine yalakalık yapmakla suçladığı UltrAslan yaptığı açıklamada, "Yalı Sever FETÖ artığının şimdi de Yalı Çocuğu'nu yalamaya başlaması şaşırtıcı değil" ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı ile Galatasaray’ın taraftar grubu UltrAslan arasında tartışma çıktı.

UltrAslan son yaptığı açıklamalarda, Fatih Terim’in isteğinin aksine, takıma Başakşehir’den transfer yapılmaması gerektiğini dile getirmişti.  Rasim Ozan Kütahyalı , bu tartışmaya değinerek, son çıktığı programda, "Galatasaray yönetimine yalakalık yapmak Galatasaray taraftarlığı değildir. Fatih Terim’in yanında durun. Galatasaray’ın maddi kaynak bulup adam gibi transferler yapmasının yanında durun" ifadelerini kullandı.

"Defalarca kovulup, defalarca yalayarak kendini yorumculuğa getiren..."

ROK’a ultrAslan’dan çok sert tepki geldi. Kütahyalı’nın Boşnaklara yönelik belden aşağı ırkçılık içeren sözlerini hatırlatan taraftar grubu, "Adı Beyaz gibi görünse de, içeriğinde şaklabanların olduğu TV'den defalarca kovulup, defalarca yalayarak kendini yorumculuğa getirten Yalı Sever FETÖ artığının şimdide Yalı Çocuğunu yalamaya başlaması bizleri şaşırtmadı..." ifadelerini kullandı.

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