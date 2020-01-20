ultrAslan'dan Arda kararı

Galatasaray ile bir süreden bu yana ismi anılan Arda Turan için sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan sosyal medyadan açıklamalar yaptı.



ultrAslan'ın yaptığı açıklama şöyle: "Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır.

Tribün destekleyecektir

Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir."

Arda Turan'dan yanıt

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Arda Turan da, ultrAslan'ın yaptığı paylaşımın altına, top toplayıcılık döneminden bir fotoğraf paylaşarak, "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" diye yazdı.