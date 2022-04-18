Ültimatomu reddeden Mariupol, Rus işgaline karşı direnmeye devam edecek: "Sonuna kadar savaşacağız"

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Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki liman kentinde kalan son Ukrayna askerlerine teslim olmaları için verdiği süre doldu ve Mariupol'deki askerler silah bırakmayı reddetti. Ukrayna askerleri, Moskova'nın büyük bir stratejik zafer elde etmeye çalıştığı şehri savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusların verdiği süre dolduktan birkaç saat sonra "Şehir düşmedi" açıklamasında bulundu.

ABD'nin ABC kanalına konuşan Şmihal, "Orada hala askerlerimiz ve askeri güçlerimiz var. Onlar sonuna kadar savaşacak" dedi.

Mariupol'deki Ukraynalı askerlerin neredeyse tamamı çelik imalat tesisi Azovstal'da Rus askeri tarafından kuşatılmış durumda. Rus askerleri, Ukrayna askerlerine bugün saat 06.00'a kadar teslim olmaları için zaman tanımıştı. İmalat tesisinin içinde 400 kadar 'paralı asker' olduğunu savunan Rusya Savunma Bakanlığı, bu askerlerin hayatta kalabilmeleri için silahlarını bırakıp teslim olmaları gerektiğini söylemişti.

Moskova, milliyetçi Azov Taburu üyelerinin teslim olanları vurmakla tehdit ettiğini öne sürüyor.

Rusya, 24 Şubat'tan bu yana neredeyse tamamen küle çevirdiği Mariupol'ü haftalardır kuşatıyordu. Moskova, dün neredeyse şehri tamamen kontrol altına aldıklarını belirtti. Mariupol, düşmesi durumunda Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana ele geçirdiği ilk büyük şehir olacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, şehirde kalan tüm askerlerin öldürülmesinin barış müzakerelerini bitireceğini söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de görüşmelerin 'çıkmaza girdiğini' ifade etti.